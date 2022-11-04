Камера видит нарушителя за километр: да/нет? — журнал За рулем

Камера видит нарушителя за километр: да/нет?

Радары на это действительно способны. Но комплекс фотовидеофикации имеет более щадящие для водителя настройки.

Что у камеры со зрением?

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Помните страшилки времен появления радара «Стрелка» о том, что она видит нарушителей чуть ли не за километр? Радарные комплексы действительно способны бить далеко.

Но теперь для доказательства нужна фотография, а у камер такой дальности нет. И пока радар ведет цель до границы работы оптики, возможны всякие сбои и ошибки.

Поэтому в характеристиках современных комплексов видеофиксации указаны весьма скромные показатели дальности: 50–150 м. Причем в реальности они обычно настроены не более чем на 100 м.

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А в непогоду?

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В дождь и снегопад зрение камер ухудшается, но не пропадает полностью.

Для работы в плохую погоду ставят обогрев бленды или форсунку омывателя. Для первого достаточно электричества, которое к камере и так подведено. Для второго требуется регулярная доливка незамерзайки, что удорожает и усложняет обслуживание.

Пробовали ставить «дворник», но он быстро затирает объектив. Мобильные камеры периодически протирают следящие за ними люди.

  • Какова погрешность комплексов фотовидеофиксации при замере скорости? Ответ глава ГИБДД тут.
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Фото: Depositphotos

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