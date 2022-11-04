Камера видит нарушителя за километр: да/нет?

Что у камеры со зрением?
Помните страшилки времен появления радара «Стрелка» о том, что она видит нарушителей чуть ли не за километр? Радарные комплексы действительно способны бить далеко.
Но теперь для доказательства нужна фотография, а у камер такой дальности нет. И пока радар ведет цель до границы работы оптики, возможны всякие сбои и ошибки.
Поэтому в характеристиках современных комплексов видеофиксации указаны весьма скромные показатели дальности: 50–150 м. Причем в реальности они обычно настроены не более чем на 100 м.
А в непогоду?
В дождь и снегопад зрение камер ухудшается, но не пропадает полностью.
Для работы в плохую погоду ставят обогрев бленды или форсунку омывателя. Для первого достаточно электричества, которое к камере и так подведено. Для второго требуется регулярная доливка незамерзайки, что удорожает и усложняет обслуживание.
Пробовали ставить «дворник», но он быстро затирает объектив. Мобильные камеры периодически протирают следящие за ними люди.
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