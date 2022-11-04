Камера видит нарушителя за километр: да/нет?

Радары на это действительно способны. Но комплекс фотовидеофикации имеет более щадящие для водителя настройки.

Что у камеры со зрением?

Помните страшилки времен появления радара «Стрелка» о том, что она видит нарушителей чуть ли не за километр? Радарные комплексы действительно способны бить далеко.

Но теперь для доказательства нужна фотография, а у камер такой дальности нет. И пока радар ведет цель до границы работы оптики, возможны всякие сбои и ошибки.

Поэтому в характеристиках современных комплексов видеофиксации указаны весьма скромные показатели дальности: 50–150 м. Причем в реальности они обычно настроены не более чем на 100 м.

А в непогоду?

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В дождь и снегопад зрение камер ухудшается, но не пропадает полностью.

Для работы в плохую погоду ставят обогрев бленды или форсунку омывателя. Для первого достаточно электричества, которое к камере и так подведено. Для второго требуется регулярная доливка незамерзайки, что удорожает и усложняет обслуживание.

Пробовали ставить «дворник», но он быстро затирает объектив. Мобильные камеры периодически протирают следящие за ними люди.

Какова погрешность комплексов фотовидеофиксации при замере скорости? Ответ глава ГИБДД тут.

Постоянно загрязняется камера заднего вида, создавая неудобства при парковке? Установите защиту камеры заднего вида.

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