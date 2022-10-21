Может ли камера разглядеть номер в плохую погоду

Дождь, туман, снег… — у камер тоже есть предел возможностей.

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Этот вопрос мы задали эксперту потому, что во время непогоды водитель может легко не рассмотреть дорожный знак, ограничивающий скорость, например, до 40 км/ч на дороге, где по всем приметам можно ехать, скажем, 70 км/ч.

Насколько высок риск получить штраф в данном случае? То же самое касается и несоблюдения требований разметки, например, которую не рассмотрел водитель.

Стоит ли в таких условиях переживать еще и о штрафах с камер? Эксперт объяснил, почему не стоит, и объяснил, что происходит с нарушениями, в фотоматериалах которых недостаточно отчетливо видны номерные знаки.

директор Департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД):

— Качество распознавания номеров автомобиля комплексами фотовидеофиксации может снизиться при наступлении неблагоприятной погоды. Все зависит от количества и степени интенсивности выпавших осадков, общих погодных условий. Так, например, при обильном ливне или сильном снегопаде существует вероятность того, что комплекс не распознает государственный регистрационный знак (к примеру, будет залеплен снегом). Но существенно выше вероятность, что сотрудник ГИБДД, уполномоченный оформлять нарушения, отправит такой материал в брак, так как визуально человеческому глазу (в отличие от компьютерного зрения) будет недостаточно доказательной базы, а все сомнения трактуются в пользу граждан.

Однако кто решится нарушать правила дорожного движения в такую погоду? Как известно, лишь из-за повышенной влажности на дорогах вследствие дождя или выпавшего снега риск возникновения дорожных аварий увеличивается на 34%.

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Фото: Lodewijk Hertog / Unsplash и «За рулем»