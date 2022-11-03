Решил обойтись без воронок или носиков для заливки омывающей жидкости в бачок. Но горловина на Элантре III расположена низко. Поэтому изготовил вставку-удлинитель, расположенную в горловине бачка, где она всегда под рукой и в то же время надежно защищена от подкапотной грязи и пыли.
Пластиковая трубка изготовлена из пустой бутылки. С верхней стороны края ее шарнирно соединены пластиковой заклепкой — расплавленной паяльником мебельной заглушки. Нижняя сторона трубки под действием силы упругости пытается развернуться, что обеспечивает ее фиксацию в горловине бачка омывателя как в поднятом, так и в опущенном положении.
Кроме того, вверху находится ручка-петля, диаметр которой чуть меньше наружного диаметра заливной горловины. Крышка бачка при закрывании прижимает эту петлю к краю горловины, дополнительно фиксируя вставку от перемещений.
А. Раков, г. Москва
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Фото: А. Раков, г. Москва