Нормальной зимней омывающей жидкости в «официальных» магазинах не купить — только изопропиловые «вонючки».
Правда, однажды поход в торговый центр оправдал себя — купил канистру омывайки с очень удобной насадкой. Всем рекомендую!
Чудесное приспособление, чтобы не пролить жидкость в моторный отсек.
А. Габитов, г. Барнаул
Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER® AkkuPower PRO 12В.
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Фото: А. Габитов