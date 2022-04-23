Удобная насадка для канистры с омывайкой — не выбрасывайте! — журнал За рулем

Удобная насадка для канистры с омывайкой — не выбрасывайте!

Чудесное приспособление, позволяющее не пролить жидкость в моторный отсек, оказалось «бонусом» к изопропиловой незамерзайке. Но применимо для любой стеклоомывающей жидкости.

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Нормальной зимней омывающей жидкости в «официальных» магазинах не купить — только изопропиловые «вонючки».

Правда, однажды поход в торговый центр оправдал себя — купил канистру омывайки с очень удобной насадкой. Всем рекомендую!

Чудесное приспособление, чтобы не пролить жидкость в моторный отсек.

А. Габитов, г. Барнаул

Удобная насадка для канистры с омывайкой — не выбрасывайте!

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Фото: А. Габитов

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