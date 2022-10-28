Автотюнинг: основные направления, выгоды и риски

Как доработать свою машину и не навредить ей? В какие системы и области можно вмешаться? Что требует регистрации в ГИБДД? Ответы на основные вопросы о тюнинге — в этой статье.

«Чип» двигателя

Для большинства доработка машины вызвана желанием ездить быстрее остальных. Поэтому самый популярный объект тюнинга — двигатель. Стоит недорого: перепрошивка блока управления, так называемый чип-тюнинг, обойдется в 20–60 тысяч рублей. Это сегодня цена одного планового ТО, причем еще не самого большого.

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Велик ли будет приход, зависит от двигателя. Атмосфернику «чипом», в среднем, добавите всего 5–7%, которых не почувствуете. Хотя не исключено, что изменившаяся характеристика момента сделает мотор повеселее в средних режимах. А вот «турбе» легко накинуть 15–20%, а иногда даже больше. И это без вреда для ресурса: его сокращение начинается с более глубокого вмешательства. Это общее правило вне зависимости от бренда, ведь «чипом» интересуются владельцы самых разных автомобилей.

«Сделать софт мы можем любой, на практически любую машину. Однако чаще всего в наших стенах бывают, пожалуй, „немцы“. Хотя встретить можно и „корейцев“, и „итальянцев“, и некоторых „японцев“, и даже современных „китайцев“ — у которых, кстати, есть интересная тема. У „китайцев“ иногда бывает „кривое“ заводское ПО для российского рынка. Клиенты приезжают не только для тюнинга, а бывает, за исправлением ошибок родного софта, чтобы корректно всё работало», — рассказал основатель тюнинг-ателье Seven Force Кирилл Стулов.

Тюнинг-ателье заливают авторское ПО в блоки управления двигателем и коробкой передач. Поэтому к выбору компании нужно подойти ответственно: ошибки в программе могут стоить вам сотни тысяч рублей.

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Вся процедура занимает несколько часов. В приличном ателье всегда сначала проведут тщательную диагностику мотора, чтобы не взять в работу сильно болеющий экземпляр, которому от чиповки быстро придет конец. После тюнинга снова снимут характеристики и дадут рекомендации по эксплуатации. Так, придется ездить строго на том сорте бензина, под который написано ПО. Его делают и под обычный «девяносто пятый», но бывает, что нельзя лить ниже АИ-98/100 или вообще только спортивное высокооктановое топливо.

Настоятельно рекомендуют и сократить интервал замены масла до 5000–8000 км. А вот менять сорт масла необязательно, подойдет и тот, который заливали в стоковый мотор. Причем нынешний дефицит моторных масел — не повод для опасений тех, кто уже сделал или только планирует чип-тюнинг. В линейках российских брендов хватает подходящих и достойных смазок. Например, линейка моторных масел LUKOIL GENESIS от российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ: есть и спортивное масло вязкости 10W-60 для эксплуатации в жестких гоночных условиях, и ассортимент «нулевок» (0W-40, 0W-30, 0W-20) для самых современных бензиновых и дизельных турбомоторов. В общем, практически для любого двигателя у них найдется нужное масло.

Впуск-выпуск

Хотите еще большей отдачи двигателя? После «чипа» открываются широчайшие перспективы потратить еще денег. Вторым этапом нужно облегчить мотору дыхание, доработав впуск и выпуск. Диапазон возможных вложений колоссальный. Вспомним не такие уж давние времена, когда «правильный» переднеприводный ВАЗ был немыслим без копеечного фильтра-нулевика китайской фабрикации.

«С выхлопом вообще целая песня. От установки даунпайпа вместо катализатора, что помимо увеличенной пропускной способности попутно делает выхлоп на турбомоторе на 15–20% громче, до кастомной разработки, частичной или полной. Ну, или хотите брендовый титановый выхлоп за миллион рублей, зато экономящий 20 кг массы», — поясняет Сергей Герваш из тюнинг-ателье Seven Force.

Выхлоп — это история не столько про звучание, сколько про легкость дыхания двигателя. Даже самые именитые ателье имеют программы с удалением каталитического нейтрализатора. Правда, далеко не везде такую машину поставят на учет.

На третьем этапе дорабатывается турбонаддув. И уже финальной стадией становится вмешательство во внутренности двигателя с заменой деталей на усиленные.

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Есть даже варианты превратить атмосферный мотор в наддувный. Комплекты имеются даже для вазовских моторов: Весту можно «зарядить» до 200 сил. Причем разработчики всё сделали с поправкой на наши реалии: после установки «турба» оказывается практически незаметна под капотом, давая возможность обойтись без нервотрепки с регистрацией изменений.

Только помните: все доработки мотора после «чипа» уже отразятся на его ресурсе. Пускай и в разной степени в зависимости от конкретного двигателя.

Коробка передач

Увлекаясь прокачкой двигателя, не забывайте о возможностях трансмиссии. В большинстве случаев коробка передач стоит с запасом, и как минимум чип-тюнинг можно сделать без опасений. Но лучше все-таки узнать параметры заранее. Исключения бывают в обе стороны. Так, Ниву Legend при всей ее стоковой маломощности нужно «заряжать» по мотору очень осторожно, чтобы не навредить узлам трансмиссии. Установка турбины на Лады вообще практикуется только с механикой, потому что робот АМТ и в стоке-то работает через пень-колоду. А вот про некоторые версии роботов DSG ходят легенды, что жестко-спортивный режим они выдерживают лучше, чем размеренно-городской.

Из всех типов слабее остальных вариатор. Механика, классический автомат и преселективные роботы, как правило, переживают повышение мощности адекватно. При необходимости, как и в случае с двигателем, можно переписать ПО или установить более выносливые детали.

Любой тюнинг должен начинаться с тщательной диагностики агрегатов. Как непосредственно подвергающихся доработке, так и сопряженных. Потому что любые проблемы после вмешательства проявятся в еще большей степени.

Двигатель и коробку передач можно тюнинговать не только в части повышения отдачи, но и ради продления срока службы. Например, программно снизить рабочие температуры, которые заводские инженеры завышают в угоду экологам. Или сместить моменты смены передач в зону более высоких оборотов. Ради всё тех же «зеленых» современные автомобили норовят держать обороты едва выше холостых, заставляя мотор работать на грани детонации.

Подвеска и тормоза

Тюнинг подвески по разнообразию не уступает моторному. Формально под него попадает даже установка неродных стоек и втулок стабилизатора. Кстати, типичное явление для некоторых моделей, у которых родные детали любят скрипеть или отличаются небольшим ресурсом. Хотите смены характеристик — присматривайте другие амортизаторы и пружины. Перфекционисты могут поставить амортизаторы с настраиваемыми параметрами сжатия и отбоя. Есть варианты и для машин на «пневме». Спецы могут изменить клиренс в разных режимах и жесткость. Да что там: можно поставить пневмоподвеску на любую машину.

В тормозах можно ограничиться заменой дисков и колодок или же добавить к ним более мощные многопоршневые механизмы. Апогей тюнинга — карбон-керамические диски, но такие имеют смысл только на треке.

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С тормозами ситуация интересная. Под небольшое увеличение мощности их доработка большинству машин не требуется, и автомобилисты этим пользуются. При серьезном тюнинге без эффективного замедления никуда. Однако есть и интересные частные случаи.

«На Ленд Крузере с тормозами беда, и это просто обязательный тюнинг. Даже на стоковом моторе. А есть модели, у которых с завода стоит карбон-керамика. Например, на Audi RS6 у них нереальные размеры и эффективность. Поэтому даже при серьезно заряженном моторе момент тормозов отпадает», — продолжает Сергей.

Кузов и салон

Интерьерные доработки — чистой воды наведение красоты по своему вкусу. Нередко кузовной обвес тоже не функционален, а лишь красив (порой — только по мнению владельца). Но правильные бамперы, спойлеры, антикрылья и диффузоры действительно работают, улучшая аэродинамику. Пафосные конторы делают их из карбона. Такие детали легче, но это играет роль только для гоночных машин. А для обычных — исключительно способ подчеркнуть стоимость тюнинга.