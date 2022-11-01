ОСАГО 2022: как заплатить поменьше, а получить побольше?

Всё зависит от того, где покупать полис и как ремонтироваться в случае аварии.

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В сентябре второй раз за год изменились цены ОСАГО — снова расширили тарифный коридор, на 26% в обе стороны. Аргументация: запчасти подорожали на 30%, это надо компенсировать, иначе страхование станет убыточным. Хотя, судя по открытым данным, в первом полугодии страховщики получили маржу, выражаемую в десятках миллиардов рублей. Она даже немного подросла относительно предыдущего года.

Нижняя граница коридора опустилась с 2224 до 1646 рублей, верхняя же поднялась с 5980 до 7535 рублей.

Где дешевле и где дороже

Большинство страховых компаний стали исчислять стоимость полисов (страховой премии) исходя из базового тарифа в диапазоне 6000–7000 рублей. Некоторые, из числа небольших, оставили прежний уровень (около 5500 рублей). А иные сразу взяли за основу максимум в 7535 рублей. То есть всё зависит от того, где покупать полис.

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Возьмем, например, меня. Стаж свыше 20 лет, коэффициент бонус-малус (КБМ) минимальный, территориальный коэффициент 1,8, полис с ограниченным числом водителей. Страховую компанию не менял очень давно — Ингосстрах (базовый тариф в конце сентября — 6254 рубля).

В прошлом году полис стоил 5449 рублей, нынче насчитали 5972 рубля — прибавка 9%. При переходе в более дешевую компанию есть шанс остаться на прежнем уровне, около 5500 рублей. Если же покупать полис, например, у «дорогого» АльфаСтрахования, выйдет тысяч семь.

Но это расклад только для самых благополучных автовладельцев. Иные варианты расчетов показывают прибавку 10–15%. А для таксистов и все 20%, в рублевом выражении это 20–30 тысяч.

В конечном итоге, клиенты с высоким КБМ (две аварии в год) имеют набор предложений с изрядной ценовой вилкой — разница может быть тысяч в десять. Пошерстите агрегаторы продажи полисов ОСАГО — ни к чему переплачивать.

Деньги или ремонт?

Если вы не механик автосервиса, то страховое возмещение однозначно выгоднее брать ремонтом, а не деньгами.

Справочники РСА, по которым считают возмещение, отстают от реальных цен. Компания почти наверняка насчитает чуть меньше, чем на самом деле. И подорожали запчасти за этот год не на 30%, как считают в РСА: по сегодняшним оценкам, на 35–65%, в зависимости от марки. Скорее всего, выплаты не хватит на полноценный ремонт, особенно если применять оригинальные детали (начисляют нечто «среднеарифметическое» между оригиналом и аналогом).

Так что ремонт — надежнее. И если его проведут некачественно, есть возможность урегулировать проблему даже без обращения в суд.

ОСАГО в рассрочку — это выгодно?

Многие компании стали предлагать полис «за полцены» — с последующими доплатами по частям. Вариации на тему: АльфаСтрахование, например, просит первый взнос в размере 25%. Стоимость выйдет такая же, как и у «целого» полиса при оплате сразу.

Выгода одна: при стесненных финансовых обстоятельствах не платить всю сумму, тогда как страховка всё равно полноценная и работает с первого дня. Недостатки: за просрочку пересчитают платежи по повышающим коэффициентам либо расторгнут договор.

Что будет, если не платить?

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По данным РСА, около 6 млн российских водителей не покупают полис — это число стабильно уже несколько лет, а в последние месяцы количество «отказников» даже растет.

Риски? По большому счету, их всего два: эпизодически платить штрафы за езду без ОСАГО (800 рублей), а в случае ДТП — компенсировать ущерб из своего кармана — если виновник вы.

Но если все перестанут покупать полисы, то система и вовсе развалится. А требовать от виновника аварии возмещения по суду — та еще волокита.

Формула расчета стоимости полиса ОСАГО тут.

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