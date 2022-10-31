Поставили направленную шину не той стороной. Что будет?

Может закончиться бедой, считает наш эксперт. И объясняет почему.

Сейчас в шиномонтажках наступил самый горячий сезон, скоро обещают «ниже нуля», и автолюбители бросились менчть колеса. А кто-то делает это и самостоятельно. Стоит лишь не забывать о том, что существуют шины с направленным рисунком. Это когда водоотводящие канавки расположены по ходу вращения колеса и сходятся к центру в направлении вращения.

А что, если кто-то поторопился или по незнанию установил шину, что называется, «задом наперед»? Насколько это может повлиять на безопасность?

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор старейшего и популярного автомобильного издания, журнала «За рулем»:

— Если установить шины с направленным рисунком протектора не на ту сторону, это закончится бедой.



Во-первых, начнется ускоренный износ протектора. Но это меньшее из зол. Главное, что автомобиль станет неуправляемым. Ведь он держится за дорогу только благодаря силам, возникающим в пятне контакта. Если их нет (проще говоря, нет сцепления), то ни мастерство водителя, ни совершенство самого автомобиля уже не помогут.



В сухую погода машина с неправильно установленными шинами будет оставаться условно стабильной только при прямолинейном и равномерном движении. На торможении или при прохождении поворота она может стать неуправляемой.





В случае мокрой дороги все еще хуже. Протектор, направленный не в ту сторону, просто не сможет отводить воду. И в один «прекрасный» момент под шиной возникнет водяной клин — эффект аквапланирования. Машина в этом случае становится абсолютно неуправляемой. Про торможения и повороты на мокрой дороге и говорить нечего.

Все это справедливо как для летних, так и для зимних шин.

Подсказка

Всегда следите за тем, чтобы направленные шины на ваше автомобиле были установлены правильно. Знак Rotation на боковине и стрелка вместе с «елочкой» рисунка шины всегда указывают на направление вращения колеса. Ну а один из признаков некорректно установленной резины — сильный шум во время езды.