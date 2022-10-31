Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — журнал За рулем

Кроссоверы за 600 тысяч рублей - названы 4 самых живучих

За 600 000 рублей десять лет назад можно было купить новый полноприводный Renault Duster. А теперь - 15-летнюю иномарку с пробегом 200 тысяч км. Впрочем, среди таких машин есть вполне бодрые.

Chevrolet Niva

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За 600 тысяч рублей можно взять автомобиль 2016–2017 года выпуска. Качество окраски у Шнивы всегда было достойным, так что в этом возрасте коррозии быть не должно. Тем не менее кузов лучше осмотреть.

Тщательного осмотра требует полноприводная трансмиссия. Ведь даже на обычной Ниве она работает на пределе прочности. А у тяжелой «Шеви» — и подавно. Так что лучше принудительно заменить масло в коробке, раздатке и обоих редукторах. Проверьте состояние пыльников ШРУСов переднего моста и карданных валов.

Слабым звеном остается двигатель. Но не с точки зрения ресурса, а с точки зрения баланса мощности. Для внедорожника жигулевский мотор откровенно слабый. Его приходится крутить, что повышает расход топлива. Большим плюсом является то, что запасные части и расходники продаются по доступным ценам, и найти их можно практически в любом магазине.

Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучихДля вылазок на бездорожье лучше подойдет версия с некрашеным пластиковым обвесом.
Для вылазок на бездорожье лучше подойдет версия с некрашеным пластиковым обвесом.

Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучихИнтерьер «Шнивы» один из самых качественных среди отечественных автомобилей последних лет.
Интерьер «Шнивы» один из самых качественных среди отечественных автомобилей последних лет.

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Почитать статьи о тестах и эксплуатации кроссоверов Chevrolet можно тут.


Продолжение — на следующей странице.

Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих

За 600 000 рублей десять лет назад можно было купить новый полноприводный Renault Duster. А теперь — 15-летнюю иномарку с пробегом 200 тысяч км. Впрочем, среди таких машин есть вполне бодрые.

Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367960Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367961Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367962Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367963Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367964Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367965Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367967Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих — фото 1367969Кроссоверы за 600 тысяч рублей — названы 4 самых живучих
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