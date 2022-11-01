«За рулем»-ноябрь: про штрафы с камер, самые дешевые АКБ, новинки из Китая и не только

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«За рулем» № 11/2022 — это:

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Ниссан уходит из России: завод, гарантия, запчасти, дилеры

Гран-при «За рулем»: три Нивы — нашим читателям!

Исследование: сколько в России автомобилей?

Завод Москвич ищет дилеров

Платные дороги будут еще дороже

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Кроссовер Аурус Комендант: когда и почем

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Haval Dargo или Range Rover Sport — новый Китай или старая Англия?

ТО своими силами: Лада Нива Legend

Вторые руки: Nissan X‑Trail третьего поколения

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Выбираем б/у: Chevrolet Cobalt; Opel Antara

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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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