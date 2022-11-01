«За рулем»-ноябрь: про штрафы с камер, самые дешевые АКБ, новинки из Китая и не только — журнал За рулем

«За рулем»-ноябрь: про штрафы с камер, самые дешевые АКБ, новинки из Китая и не только

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 11/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Ниссан уходит из России: завод, гарантия, запчасти, дилеры
  • Гран-при «За рулем»: три Нивы — нашим читателям!
  • Исследование: сколько в России автомобилей?
  • Завод Москвич ищет дилеров
  • Платные дороги будут еще дороже
  • Своими глазами: как собирают электромобили Evolute

«За рулем»-ноябрь: про штрафы с камер, самые дешевые АКБ, новинки из Китая и не только

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новинки из Китая: Skywell ET5 и Omoda C5
  • Кроссовер Аурус Комендант: когда и почем

ЗР АКТИВ

  • Полисы ОСАГО подорожали. Почему?
  • Новые камеры фотовидеофиксации: что еще придумали?
  • Россия и Беларусь вместе ловят нарушителей ПДД

Материалы по теме
Честные отзывы владельцев автомобилей

ЗР ТЕСТ

  • Chery Tiggo 4 Pro или Changan CS35 Plus? А может, Geely Coolray?
  • Шипованные шины: наши против иномарок

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Дешевые АКБ: распил бабла или можно брать?
  • Везем б/у из Кореи: Kia Carnival третьего поколения

ЗР РЕСУРС

  • Haval Dargo или Range Rover Sport — новый Китай или старая Англия?
  • ТО своими силами: Лада Нива Legend
  • Вторые руки: Nissan X‑Trail третьего поколения
  • Надежные среднеразмерные кроссоверы за 1,5 миллиона рублей
  • Выбираем б/у: Chevrolet Cobalt; Opel Antara
  • Парк ЗР: Лада Гранта с мотором ВАЗ‑11182

А также:

  • ВАЗ‑2103 на фоне собратьев из Италии и Польши
  • Легендарный Mercedes-Benz семейства W123 
  • Советские мотоколяски для инвалидов: убожество или инженерный прогресс?
  • EVM Pro — электромобиль на базе грузовика УАЗ Профи

Материалы по теме
Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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