За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

Для большинства автолюбителей техосмотр перестал быть обязательным. Но в случае ДТП многим придется возмещать ущерб потерпевшему из своего кармана.

Кто обязан проходить техосмотр?

С 30 декабря 2021 года прохождение техосмотра для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам, стало добровольным.

Техосмотр остался обязательным, если:

автомобиль старше 4 лет и его надо поставить на госучет или переоформить на другого собственника;

вносится существенное изменение в конструкцию (например, владелец решил установить ГБО или заменить двигатель). Год выпуска автомобиля в этом случае роли не играет;

нужно въехать на машине любого возраста в страну Евросоюза (на таможне потребуют диагностическую карту отечественного образца).

Кроме того, обязательным остался техосмотр для автовладельцев, которые зарегистрировались в агрегаторе такси (или совершают другие коммерческие перевозки на личном авто, а также используют его в служебных целях).

После прохождения техосмотра владельцу выдается диагностическая карта — документ, подтверждающий, что автомобиль исправен и готов к эксплуатации. Те, кто не обязан проходить техосмотр, но хочет проверить свой автомобиль, могут сделать это и получить диагностическую карту на любой станции.

Количество проверок сократилось на треть…

Материалы по теме Техосмотр на дороге: что проверяют? Полный список неисправностей

С 1 сентября 2022 года в силу вступило Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 306. Теперь автомобили проверяют не по 82 параметрам, а по 55.

С этой осени не обращают внимания на коррозию, легкие механические повреждения шлангов и уровень шума выхлопной системы. Допустимы и незначительные течи масел и рабочих жидкостей из кондиционера, двигателя, коробки передач, сцепления, аккумулятора. Измерение остаточной глубины протектора заменили на измерение высоты рисунка протектора (хотя, по сути, это одно и то же).

В то же время появились новые параметры проверки:

подсос воздуха (проверка герметичности впускного клапана);

наличие утечки выхлопных газов в обход выпускной системы (выпускной коллектор, глушитель, нейтрализатор).

Также по-прежнему будут проверять:

целостность лобового стекла, соответствие светопропускания стекол нормам;

работу дворников и обзорность в салоне;

наличие зеркал заднего вида;

исправность рулевого управления;

целостность колес;

работу тормозной системы;

освещение и световую сигнализацию (работа и соответствие требованиям);

исправность звукового сигнала и ремней безопасности;

наличие брызговиков;

отсутствие течей в топливной системе;

герметичность впускного коллектора;

отсутствие незаконных изменений конструкции ТС.

Готовиться к техосмотру придется по-прежнему тщательно.

Водители больше не должны предъявлять сотрудникам пунктов техосмотра аптечку, огнетушитель и знаки аварийной остановки (хотя, согласно ПДД, во время поездки они должны быть в салоне автомобиля, отсутствие карается штрафом 500 рублей).

… а штраф вырос в 4 раза

С 1 марта 2022 года в соответствии с ч.1.1 ст. 12.5 КоАП РФ управление автомобилем без диагностической карты карается штрафом 2000 рублей (раньше 500–800 рублей). Этот штраф может быть наложен только на водителя транспортного средства, для которого прохождение техосмотра обязательно.

Наличие диагностической карты инспектор легко может проверить по базе. Но, скорей всего, он этого делать не станет, если у автомобиля нет визуальных признаков серьезной технической неисправности — проще говоря, из выхлопной трубы не валит черный дым, не вытекает тормозная жидкость, автомобиль не издает при движении странных звуков и все болты на колесах на месте.

Если же неисправность заметна, то инспектор имеет право остановить и проверить автомобиль — как визуально, так и при помощи технического оборудования.

Важный нюанс: штраф за отсутствие диагностической карты имеют право наложить только один раз в сутки. Это время дается водителю, чтобы пройти техосмотр. Если вас пытаются оштрафовать повторно, ссылайтесь на Примечание к ст. 12.5 КоАП РФ.

Что теперь с регрессом?

Прежде, если автолюбитель без техосмотра становился виновником ДТП, страховая компания могла взыскать с него сумму ущерба, выплаченную пострадавшему по полису ОСАГО, — вне зависимости от причины аварии.

Теперь регресс автовладельцам-физлицам за отсутствие диагностической карты не грозит. Правда, страховщики все равно могут потребовать возмещения расходов, если будет доказано, что ДТП произошло из-за неисправности авто.

Поэтому проводить техосмотр в добровольном порядке имеет смысл — по крайней мере, автомобилям, достигшим трехлетнего возраста.

Напоминаем, что в автомобиле всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Лучше всего, если это будет полный набор автомобилиста «За рулем».

«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com