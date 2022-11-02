Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022

Испытав в различных условиях 8 комплектов нешипованных зимних шин из разных ценовых сегментов, эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Дмитрий Тестов и Сергей Мишин выявили недооцененные и переоцененные шины на нашем рынке. Покупая их, автомобилист получит резину с хорошими характеристиками, которая могла бы стоить заметно дороже.
На снегу, льду, мокром и сухом асфальте были испытаны следующие шины:
- Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)
- Bridgestone Blizzak Ice (Россия)
- Continental VikingContact 7 (Россия)
- Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)
- Pirelli IceZero FR (Россия)
- Nordman RS 2 (Россия)
- Nankang Ice Activa Ice-1 (Китай)
- Cordiant Winter Drive 2 (Россия)
А самыми интересными из них оказались Cordiant Winter Drive 2 (примерно 4080 рублей за штуку), Nordman RS 2 (примерно 5140 рублей за штуку) и Pirelli IceZero FR (примерно 5740 рублей за штуку). Заметьте, что все они производятся в России.
1. Pirelli IceZero FR (до 10% экономии)
Эти шины хорошо показали себя на всех традиционных зимних покрытиях: лед, укатанный и рыхлый снег. На асфальте результаты средние, то есть вполне удовлетворительные. Покупая их, автомобилист сэкономит 10% и получит шины, которые в абсолютном зачете испытаний Дмитрия Тестова и Сергея Мишина заняли третье место. Но можно сэкономить еще больше.