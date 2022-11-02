Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022 — журнал За рулем

Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022

Эти шины дешевле своей справедливой стоимости на величину от 10 до 24%.

Материалы по теме
Дешевая китайская зимняя шина против всех — стоит ли брать?

Испытав в различных условиях 8 комплектов нешипованных зимних шин из разных ценовых сегментов, эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Дмитрий Тестов и Сергей Мишин выявили недооцененные и переоцененные шины на нашем рынке. Покупая их, автомобилист получит резину с хорошими характеристиками, которая могла бы стоить заметно дороже.

На снегу, льду, мокром и сухом асфальте были испытаны следующие шины:

  • Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)
  • Bridgestone Blizzak Ice (Россия)
  • Continental VikingContact 7 (Россия)
  • Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)
  • Pirelli IceZero FR (Россия)
  • Nordman RS 2 (Россия)
  • Nankang Ice Activa Ice-1 (Китай)
  • Cordiant Winter Drive 2 (Россия)

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

А самыми интересными из них оказались Cordiant Winter Drive 2 (примерно 4080 рублей за штуку), Nordman RS 2 (примерно 5140 рублей за штуку) и Pirelli IceZero FR (примерно 5740 рублей за штуку). Заметьте, что все они производятся в России.

1. Pirelli IceZero FR  (до 10% экономии)

Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022Pirelli IceZero FR
Pirelli IceZero FR

Материалы по теме
5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года

Эти шины хорошо показали себя на всех традиционных зимних покрытиях: лед, укатанный и рыхлый снег. На асфальте результаты средние, то есть вполне удовлетворительные. Покупая их, автомобилист сэкономит 10% и получит шины, которые в абсолютном зачете испытаний Дмитрия Тестова и Сергея Мишина заняли третье место. Но можно сэкономить еще больше.

Продолжение — на следующей странице.

Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022

Эти шины дешевле своей справедливой стоимости на величину от 10 до 24%.

Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022 — фото 1368657Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022 — фото 1368655Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022 — фото 1368654Названы самые недооцененные шины-«липучки» в 2022
Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров378
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: