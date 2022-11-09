Сверхновый китайский кроссовер: известны цены в России

О его появлении на нашем авторынке мы узнали одним днем: раз — и он уже здесь!

Про Skywell

Выход на рынок новой марки — явление незаурядное, которое обычно долго анонсируют. У китайского бренда Skywell свой взгляд на маркетинг, поэтому о его появлении в России все узнали одним днем: раз — и он уже здесь.

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Это не инициатива отдельной российской фирмы, как можно было бы подумать (сейчас «серый» импорт расцвел со страшной силой), а официальный заход. Запущен сайт skywellauto.ru, на нем контакты представительства и предложение стать дилером.

Названию бренда всего два года. Это проект холдинга Skyworth, крупного производителя телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. Причем у себя на родине молодая марка уже пережила ребрендинг. Головная компания решила, что ни к чему плодить разные названия, и машины переименовали из Skywell в Skyworth. Но к нам их решено везти под прежней вывеской.

Электрический кроссовер Skywell ET5 — первенец компании.

Про Skywell ET5

При длине 4,7 м он попадает в среднеразмерный сегмент. Некоторые модели предлагают при таких габаритах третий ряд сидений, но ET5 бывает только пятиместным.

Одна из особенностей салона — передние сиденья. Skywell заявляет для них некую особенную конструкцию, делающую удобным сон в них.

Skywell ET5

Технически «пятерка» проста: единственный электромотор на 204 л. с. расположен спереди, привода на задние колеса не предусмотрено. Разгон до 100 км/ч машины массой 1880 кг занимает 9,6 с, а вот максималка во избежание слишком быстрого разряда батареи ограничена — всего 150 км/ч.

Если же не увлекаться скоростью, то на 72‑киловаттной батарее можно проехать до 520 км.

Сколько стоит?

Выбора силовых установок нет, цветов всего три (белый, серый, черный), комплектаций — две. За 4,48 млн рублей будет машина с адаптивным «круизом», кожаным салоном, центральным дисплеем диагональю 12,8 дюйма, обогревом и вентиляцией передних сидений.

За полмиллиона сверху добавят лазерно-люминофорные фары (привет BMW!), панорамную крышу, фоновую подсветку, тонировку стекол и еще несколько мелочей.

Skywell ET5

Что насчет гарантии?

Гарантия на машину составляет 5 лет или 150 тысяч км, на батарею — 8 лет, но те же 150 тысяч км. В следующем году в линейку обещают добавить гибрид HT-I (модель ET5 с другой силовой установкой) и коммерческую модель D11 (напоминающую старый Mercedes Sprinter).

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Советуем не ждать полной разрядки аккумуляторной батареи , но на непредвиденный случай в нашем магазине можно подобрать портативный бустер для быстрого старта.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: Skywell