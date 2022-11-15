До середины 2023 года в России должны появиться еще две новинки свежеиспеченной марки Omoda.

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Компании Chery вслед за премиальным брендом Exeed запустила еще один — Omoda.

Новая марка будет делать упор на высокие технологии и выразительный дизайн.

Первенец, стильный и навороченный купе-кроссовер Omoda C5, заявленной концепции соответствует.

Что за кроссовер?

Китайцы называют модель кросс-лифтбеком.

Omoda C5 — одноклассник кроссоверов Kia Seltos, Nissan Qashqai и Haval Jolion По умолчанию ставятся 18‑дюймовые колеса, на которых декларируется клиренс в 190 мм.

В подполье 387‑литрового багажника лежит полноразмерная запаска.

Подвеска выполнена по типичной для переднеприводного паркетника схеме: МакФерсон спереди и балка сзади.

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Турбомотор 1.5 мощностью 147 сил знаком по кроссоверам Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro. С ним сопряжен вариатор. Тандем разгоняет Омоду до сотни за 9,9 с и далее до предельных 195 км/ч. Как и в случае с другими моделями с таким же двигателем, разрешается заливать АИ‑92.

Сколько стоит?

Комплектаций три.

В «базе» за 2,43 млн рублей будут четыре подушки безопасности, климат- и круиз-контроль, два дисплея по 10,3 дюйма, все обогревы (кроме задних сидений).

Переход к комплектации за 2,57 млн добавит LED-фары, противотуманки, шторки безопасности, сканер мертвых зон, фоновую подсветку, электропривод пятой двери, вентиляцию передних и обогрев задних сидений, кожаный салон вместо комбинированного.

Топ-версии за 2,7 млн рублей дополнительно положены встроенный видеорегистратор, панорамная крыша и комплекс систем активной безопасности во главе с адаптивным «круизом».

Где купить?

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Продавать Омоду решено через отдельную дилерскую сеть — хотя на родине Omoda не самостоятельная марка, а одна из моделей в линейке Чери.

Есть мнение, что Омодами в России могут стать седаны, продающиеся в Китае под материнской маркой Chery. До середины 2023 года обещают привезти еще две новинки.

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Фото: Chery