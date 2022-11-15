Компании Chery вслед за премиальным брендом Exeed запустила еще один — Omoda.
Новая марка будет делать упор на высокие технологии и выразительный дизайн.
Первенец, стильный и навороченный купе-кроссовер Omoda C5, заявленной концепции соответствует.
Что за кроссовер?
Китайцы называют модель кросс-лифтбеком.
В подполье 387‑литрового багажника лежит полноразмерная запаска.
Подвеска выполнена по типичной для переднеприводного паркетника схеме: МакФерсон спереди и балка сзади.
Турбомотор 1.5 мощностью 147 сил знаком по кроссоверам Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro. С ним сопряжен вариатор. Тандем разгоняет Омоду до сотни за 9,9 с и далее до предельных 195 км/ч. Как и в случае с другими моделями с таким же двигателем, разрешается заливать АИ‑92.
Сколько стоит?
Комплектаций три.
- В «базе» за 2,43 млн рублей будут четыре подушки безопасности, климат- и круиз-контроль, два дисплея по 10,3 дюйма, все обогревы (кроме задних сидений).
- Переход к комплектации за 2,57 млн добавит LED-фары, противотуманки, шторки безопасности, сканер мертвых зон, фоновую подсветку, электропривод пятой двери, вентиляцию передних и обогрев задних сидений, кожаный салон вместо комбинированного.
- Топ-версии за 2,7 млн рублей дополнительно положены встроенный видеорегистратор, панорамная крыша и комплекс систем активной безопасности во главе с адаптивным «круизом».
Где купить?
Продавать Омоду решено через отдельную дилерскую сеть — хотя на родине Omoda не самостоятельная марка, а одна из моделей в линейке Чери.
Есть мнение, что Омодами в России могут стать седаны, продающиеся в Китае под материнской маркой Chery. До середины 2023 года обещают привезти еще две новинки.
- Nissan снаружи, «китаец» внутри: тест нового российского автомобиля тут.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: Chery