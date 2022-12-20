Пустяковое нарушение, за которое обычно лишают прав: будьте внимательны!

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Выезд из жилой зоны перекрыт припаркованной с нарушением машиной.
Как поступить водителю красного автомобиля?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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