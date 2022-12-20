Пустяковое нарушение, за которое обычно лишают прав: будьте внимательны! — журнал За рулем

Пустяковое нарушение, за которое обычно лишают прав: будьте внимательны!

Причем ошибаются в такой ситуации больше 80% водителей. Хотя правильное решение, вроде бы, лежит на поверхности.

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Выезд из жилой зоны перекрыт припаркованной с нарушением машиной.

Как поступить водителю красного автомобиля?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Пустяковое нарушение, за которое обычно лишают прав: будьте внимательны!

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Можно ли водителю красного автомобиля выполнить такой маневр?

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