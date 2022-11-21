Проблемная «механика»: 5 самых ненадежных коробок

Если машина новая, то до 100 тысяч км с механическими коробками обычно ничего не происходит. А дальше возможны всякие варианты. В первую очередь из строя выходят агрегаты с конструктивными просчетами.

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Больше трети всех машин на вторичке — с механическими коробками передач. Если считать только иномарки с «ручкой», то таких ежедневно в продаже под 100 тысяч штук.

Лидер среди них по удельному числу МКП — Volkswagen. За ним следуют Ford, Renault, Chevrolet, Hyundai, Kia, Nissan, Opel и Toyota.

Механические коробки просты по конструкции, считаются более надежными и жизнестойкими относительно автоматов и вариаторов. Но в некоторых случаях это не так. Покупатели китайских машин из «первой волны» могли лично в этом убедиться.

Оставим в покое и ранних «китайцев» — их у нас в стране очень мало, и старые уазовские МКП, хотя на вторичке они еще встречаются. С учетом изначального предназначения УАЗов никаких других коробок у них и не могло быть.

Лучше вспомним актуальные агрегаты. Некоторые устанавливают на конвейерах до сих пор.

ВАЗ-2180

Как и многие другие агрегаты ВАЗа, эта пятиступка корнями уходит в глубокое прошлое. Правда, от того, что ставили на «восьмое» семейство, в ней после череды модернизаций осталось не так уж много. Изменились корпус, наборы валов и шестерен, механизм привода — жесткий шток заменили тросами.

В 2015 году с помощью шведов побороли повышенный шум от вибрации шестерен главной и второй передачи.

Вибрации и вой перестали давить на психику, но все равно заметны. Переключения недостаточно четкие. Вторая передача может включаться с хрустом на еще молодой коробке — виноваты синхронизаторы. Вообще большинство поломок трансмиссий вызвано износом чего-нибудь. Так у всех, но у вазовской коробки износ может сказаться слишком рано — в этом главная неприятность.

Коробка, в общем, не так уж и плоха. Но по-прежнему не относится к надежным и долговечным. Ресурс оценивают в 150–200 тысяч км. Конечно, тут все относительно, можно убить и намного раньше, а есть коробки-долгожители. В основном из тех, что работают со слабосильными моторами.

Механическая коробка ВАЗ-2180 производится с 2013 года. В той или иной модификации работала на всех Ладах, кроме 4х4. А с 2018 года и на Ларгусе, являющем собой универсал на шасси Renault Logan.

QR523

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Изначально — лицензионная коробка Mitsubishi F5M42, но доработана. Конструкция идентична, многие детали действительно взаимозаменяемые, хотя многие нет. И часто сделаны из других материалов. Синхронизаторы уж точно, поскольку иногда хрустели даже на новых агрегатах.

Быстрый износ синхронизаторов и валов на большинстве машин сказывался к 50 тысячам км. Попутно проявлялись различные течи. Полный интернет запросов от владельцев Tiggo T11 — ищут синхронизаторы от материнской японской коробки, чтобы поставить на китайскую лицензионную.

Добавить тут особо нечего. Кроме того, что у Tiggo T11 нормальные моторы, а вот с коробками не повезло. Французский автомат DP0 также не вылезает из рейтингов самых ненадежных. Робот и вариатор еще менее удачные.

В модернизированной версии эту МКП (индекс QR525) ставили на Chery Tiggo 3, выпускаемый с 2014 года. Он продан у нас малым тиражом, эксплуатационных сведений кот наплакал.

Коробка QR523 попадала к нам, в основном, на Chery Tiggo T11, но и на других моделях марки тоже применялась. Клон Vortex Tingo с 2012 года получил другой агрегат — QR519.

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