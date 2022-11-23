Просторные кроссоверы 4х4: 8 самых доступных из новых

Цены на большие SUV в автосалонах начинаются от трех миллионов. Такие машины и выглядят небедно, и оснащены богато. И имеют достаточную мощность и хорошую динамику.

Nissan Qashqai: 3 005 000 рублей

Nissan Qashqai перестали выпускать еще в первом квартале, однако на складах дилеров остались большие нераспроданные запасы: в наличии есть все модификации, всех цветов.

За три миллиона предлагается достаточно скромное исполнение SE, однако, доплатив 150 тысяч, можно получить машину с панорамной крышей и светодиодными фарами. По нынешним временам — хорошее предложение.

Полноприводные версии идут с двухлитровым атмосферником (144 л.с.) и вариатором. Средний расход топлива: 7,3 л/100 км.

Плюсы: сбалансированные ходовые качества, уютный салон.

Минусы: тесный задний ряд, старомодный интерьер.

У дилеров осталось еще много Кашкаев, в том числе и полноприводных. Можно выбрать даже цвет, не говоря уже о комплектации.

Mitsubishi ASX: 3 010 000 рублей

Импортируемый (до недавних пор) из Японии Mitsubishi ASX пока еще есть в наличии у дилеров. Почти все машины — в средней по наполнению комплектации Intense. И большая часть из них как раз с полным приводом.

Встречаются и машины 2021 года выпуска — их можно приобрести на 50 тысяч дешевле.

Двухлитровый 150-сильный атмосферник Mitsubishi мощнее мотора Nissan аналогичного объема (144 л.с.), но по динамике ASX уступает однокласснику Кашкаю. Коробка передач — вариатор. Средний расход топлива: 7,7 л/100 км.

Плюсы: отличная ликвидность на вторичном рынке, надежность.

Минусы: тряская подвеска, слабая шумоизоляция.

Полноприводные версии появляются в комплектации Intense. Они стоят почти на 400 тысяч дороже базовых комплектаций. Но у них лучше отделка, заметно богаче оборудование и вариатор вместо «механики».

Geely Atlas Pro: 3 015 000 рублей

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С выбором выпускающегося в Белоруссии Geely Atlas Pro проблем нет: машин много, есть все цвета и комплектации. Только не ведитесь на указанную на фирменном сайте прямую скидку (320 тысяч рублей). Вы ее не увидите, ибо для дилеров в порядке вещей поднимать цену тысяч так на 300 тысяч относительно РРЦ.

Atlas Pro — единственный в сегменте автомобиль с трехцилиндровым турбомотором (1,5 л, 177 л.с.). К нему «пристегнут» стартер-генератор. По сути это микрогибрид. Тем не менее, экономичность отнюдь не рекордная. Средний расход топлива: 6,8 л/100 км.

Плюсы: бодрая динамика, добротная отделка интерьера.

Минусы: неважная плавность хода, сложная конструкция.

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