«За рулем» в декабре: новая Гранта против б/у Весты; вся правда о контрактных моторах; седаны за 600 тысяч — журнал За рулем

«За рулем» в декабре: новая Гранта против б/у Весты; вся правда о контрактных моторах; седаны за 600 тысяч

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 12/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

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  • Бэушки из Японии и новые правила ввоза
  • Гран-при «За рулем» 2023: мы начинаем!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Кроссовер Omoda C5 — чем он лучше Chery?
  • Упрощенный УАЗ Патриот
  • Электрический Skywell ET5: интересно, но дорого
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«За рулем» в декабре: новая Гранта против б/у Весты; вся правда о контрактных моторах; седаны за 600 тысяч

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  • Параллельный импорт: что везут, гарантия и перспективы
  • Неправильная тонировка на иномарках
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Честные отзывы владельцев автомобилей

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ЗР ЭКСПЕРТ

  • Нужен размыкатель массы? Выбираем лучший!
  • Радар-детекторы и видеорегистраторы: как их делают
  • Экспертиза ЗР: насосы стеклоомывателей; сетевые подогреватели охлаждающей жидкости
  • Учимся избегать ДТП
  • Покупаем АКБ: большая или маленькая?
  • Как это устроено: вентиляция бензобака
  • Всё о моторном масле: масложор, фильтры, замена импортного на наше

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Peugeot 308 и Mitsubishi Pajero Sport
  • Geely Coolray и Volvo XC40 — машины разные, а «железо» общее?
  • Вторые руки. Ford Focus III
  • Новая Гранта или бэушная Веста за те же деньги?
  • Седаны за 600 тысяч — от Лады до Тойоты
  • Парк ЗР: Peugeot Traveller — передний привод и полный

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  • ГАЗ-3302 ГАЗель: подсматривали за Транзитом или нет?
  • Тюнинг российских внедорожников 25 лет назад: шок и трепет
  • Электрический микрогрузовик Kangaroo 84 
  • Лада Нива Куб — на девять человек?

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Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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3 Лады для читателей «За рулем»

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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