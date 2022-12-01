«За рулем» в декабре: новая Гранта против б/у Весты; вся правда о контрактных моторах; седаны за 600 тысяч

«За рулем» № 12/2022 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Электромобили в России: откуда аккумуляторы?
- Автомобили из Казахстана: где подвох?
- Электрический кроссовер Volvo EX90, юбилейный УАЗ-469 и другие новинки
- Бэушки из Японии и новые правила ввоза
- Гран-при «За рулем» 2023: мы начинаем!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Кроссовер Omoda C5 — чем он лучше Chery?
- Упрощенный УАЗ Патриот
- Электрический Skywell ET5: интересно, но дорого
- Evolute i-Pro из Липецка: первый выезд
ЗР АКТИВ
- Параллельный импорт: что везут, гарантия и перспективы
- Неправильная тонировка на иномарках
- Почему буксует перевод автомобилей на газ
- Контрактные моторы: брать или не брать?
ЗР ТЕСТ
- Nissan Leaf из Германии: левый руль, небольшой пробег и живая батарея
ЗР ЭКСПЕРТ
- Нужен размыкатель массы? Выбираем лучший!
- Радар-детекторы и видеорегистраторы: как их делают
- Экспертиза ЗР: насосы стеклоомывателей; сетевые подогреватели охлаждающей жидкости
- Учимся избегать ДТП
- Покупаем АКБ: большая или маленькая?
- Как это устроено: вентиляция бензобака
- Всё о моторном масле: масложор, фильтры, замена импортного на наше
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Peugeot 308 и Mitsubishi Pajero Sport
- Geely Coolray и Volvo XC40 — машины разные, а «железо» общее?
- Вторые руки. Ford Focus III
- Новая Гранта или бэушная Веста за те же деньги?
- Седаны за 600 тысяч — от Лады до Тойоты
- Парк ЗР: Peugeot Traveller — передний привод и полный
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- Тюнинг российских внедорожников 25 лет назад: шок и трепет
- Электрический микрогрузовик Kangaroo 84
- Лада Нива Куб — на девять человек?
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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3 Лады для читателей «За рулем»
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.