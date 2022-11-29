Названы 3 самых доступных кроссовера 4х4

Помимо полного привода покупатель получит и достаточно просторный салон, в котором легко рассядутся 5 человек.

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Чехарда с ценами продолжается — на российских сайтах производителей указываются одни цены (если вообще указываются), а в дилерских центрах менеджеры озвучивают совсем другую стоимость.

Чтобы хоть как-то сориентироваться по ценам, сегодня нужно изучить все предложения на рынке, потратив на такой труд немало времени и сил. Но эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Юрий Тимкин уже проделал эту работу в самом популярном сегменте полноприводных компактных кроссоверов. Он нашел три самых доступных по цене варианта.

3 место: Geely Atlas Pro

Этот кроссовер выпускается в Белоруссии, и с его поставками проблем нет — можно даже заказать машину в нужном цвете и комплектации. Geely Atlas Pro имеет двигатель Volvo и подвеску Lotus. Что поделать — китайский автопроизводитель в свое время купил эти европейские компании вместе с технологиями.

То есть, приобретая этот кроссовер, вы получите весьма интересный автомобиль.

Например, его 1,5-литровый турбомотор достаточно легок за счет того, что у него всего три цилиндра. Но при этом недостатка в мощности нет — 177 л.с. Нет проблем и с ресурсом, так как двигателю внутреннего сгорания помогает стартер-генератор — та самая технология мягкого гибрида.

В итоге получается экономичный кроссовер (средний расход топлива 6,8 л/100 км) с отличной динамикой и добротным салоном по цене 3 015 000 рублей.

2 место: Nissan Qashqai

Выпуск Nissan Qashqai прекратился еще в начале 2022 года, но склады к тому времени были забиты этими кроссоверами под завязку. Поэтому до сих пор в продаже есть версии на любой вкус.

Присмотритесь к комплектации SE, в которую входит все необходимое (за доплату предлагается такой «жирок», как панорамная крыша и светодиодные фары, которые нужны далеко не всем).

Главное — это полный привод, проверенный 2-литровый двигатель без всяких наддувов, мощность которого составляет 144 л.с. и вариатор, а также цена в 3 005 000 рублей.

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