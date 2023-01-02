И так сойдет! Опасное (и популярное) заблуждение при ремонте авто — журнал За рулем

И так сойдет! Опасное (и популярное) заблуждение при ремонте авто

К примеру, для установки свечей зажигания существует два типа смазки: диэлектрическая и антипригарная — от прикипания резьбового соединения. И той, и другой мы часто пренебрегаем. А зря!

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Какие соединения в двигателе необходимо смазывать?

1. Прокладки выпускной системы

Прокладки системы выпуска отработавших газов при полностью исправных поверхностях прилегания обычно не нуждаются в смазке, а если стык нужно уплотнить, то используют специальные керамические пасты.

Что касается крепежа системы выпуска, то для него достаточно недорогой медной смазки. И только для лямбда-зондов имеет смысл использовать смазку подороже — керамическую.

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2. Катушки зажигания

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Наконечники катушек зажигания порой очень плотно прикипают к изоляторам свечей. Это затрудняет снятие катушек и иногда приводит к разрыву наконечников. Поэтому есть смысл использовать смазку при установке новых свечей. Наносить ее нужно совсем чуть-чуть и так, чтобы она не попала на место соприкосновения наконечника свечи с контактом катушки зажигания.

Лучше всего использовать специальные силиконовые диэлектрические смазки, но и небольшое количество более простой силиконовой смазки, по опыту, никогда не вело к пробоям, а лишь облегчало монтаж-демонтаж.

3. Форсунки и свечи накаливания

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Для установки форсунок и свечей накаливания в головку блока цилиндров дизельных двигателей существуют специальные антипригарные смазки. Экономить на них не стоит, и альтернативы им нет. Помните, что неудачный демонтаж этих узлов иногда приводит к необходимости снимать ГБЦ.

4. Свечи зажигания

Антипригарная смазка наносится непосредственно на резьбу свечи зажигания. Ее использование обеспечивает легкость выворачивания свечи после длительной эксплуатации, а также защищает саму резьбу от коррозии.

Лайфхак

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

И так сойдет! Опасное (и популярное) заблуждение при ремонте авто
— Смазка для резьбовой части свечей зажигания действительно облегчает их выворачивание при следующей замене. Только она должна быть не любая, а специальная, высокотемпературная. Причем может быть на медной или керамической основе. Последняя дороже, а эффект, на мой взгляд, одинаковый.

Мазать графитовой смазкой не следует, потому что она недостаточно тугоплавкая, и остатки масляной основы могут пригореть. Вместе с тем, если собрались менять свечи и обнаружилось, что специальной смазки нет, вполне можно обойтись подручными средствами.

Достаточно найти простой карандаш с грифелем невысокой твердости. Натереть грифелем резьбу и без сопротивления завернуть свечу на место. И так же легко она отвернется через несколько лет и много тысяч километров пробега.

И так сойдет! Опасное (и популярное) заблуждение при ремонте автоСамый простой способ смазать резьбу свечи — натереть ее простым карандашом невысокой твердости.
Самый простой способ смазать резьбу свечи — натереть ее простым карандашом невысокой твердости.

Фото: Depositphotos и «За рулем»

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