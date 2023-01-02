И так сойдет! Опасное (и популярное) заблуждение при ремонте авто

Какие соединения в двигателе необходимо смазывать?
1. Прокладки выпускной системы
Прокладки системы выпуска отработавших газов при полностью исправных поверхностях прилегания обычно не нуждаются в смазке, а если стык нужно уплотнить, то используют специальные керамические пасты.
Что касается крепежа системы выпуска, то для него достаточно недорогой медной смазки. И только для лямбда-зондов имеет смысл использовать смазку подороже — керамическую.
2. Катушки зажигания
Наконечники катушек зажигания порой очень плотно прикипают к изоляторам свечей. Это затрудняет снятие катушек и иногда приводит к разрыву наконечников. Поэтому есть смысл использовать смазку при установке новых свечей. Наносить ее нужно совсем чуть-чуть и так, чтобы она не попала на место соприкосновения наконечника свечи с контактом катушки зажигания.
Лучше всего использовать специальные силиконовые диэлектрические смазки, но и небольшое количество более простой силиконовой смазки, по опыту, никогда не вело к пробоям, а лишь облегчало монтаж-демонтаж.
3. Форсунки и свечи накаливания
Для установки форсунок и свечей накаливания в головку блока цилиндров дизельных двигателей существуют специальные антипригарные смазки. Экономить на них не стоит, и альтернативы им нет. Помните, что неудачный демонтаж этих узлов иногда приводит к необходимости снимать ГБЦ.
4. Свечи зажигания
Антипригарная смазка наносится непосредственно на резьбу свечи зажигания. Ее использование обеспечивает легкость выворачивания свечи после длительной эксплуатации, а также защищает саму резьбу от коррозии.
Лайфхак
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
Мазать графитовой смазкой не следует, потому что она недостаточно тугоплавкая, и остатки масляной основы могут пригореть. Вместе с тем, если собрались менять свечи и обнаружилось, что специальной смазки нет, вполне можно обойтись подручными средствами.
Достаточно найти простой карандаш с грифелем невысокой твердости. Натереть грифелем резьбу и без сопротивления завернуть свечу на место. И так же легко она отвернется через несколько лет и много тысяч километров пробега.
- А здесь мы делимся водительской хитростью при замене свечей.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»
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