3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты

Стоимость автомобилей будет примерно одинаковой - примерно по 750 тысяч рублей.

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Новый бюджетный автомобиль покупают те, кто ждет от него надежной службы на протяжении нескольких лет.

Но есть возможность купить столь же надежный, технологичный и комфортный автомобиль, заявляет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин.

Вместо новой Лады Гранты, которая продается в салонах по цене от 750 тысяч до миллиона рублей, можно рассмотреть Ладу Весту: за бодрый экземпляр на вторичном рынке просят от 500 тысяч рублей.

Преимуществ у подержанной Весты перед новой Грантой три.

1. Двигатель

Новая Гранта имеет антикризисный восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л.с. При его доработке некоторые детали были изменены, и сложно пока сказать, как это отразилось на надежности агрегата.

Веста же на вторичке предлагается с разнообразными моторами, среди которых есть, например, реношный 113-сильный двигатель, да еще и с вариатором. Это, безусловно, динамичнее и комфортнее.

2. Салон

В Гранте не только меньше места, но и отсутствуют некоторые удобные вещи, такие как плафон освещения для задних пассажиров, USB—порты или подогревы.

Салон же Весты, помимо перечисленного, имеет очень важный плюс — передние кресла считаются одними из самых комфортных в классе.

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3. Гарантия

Новая Гранта, конечно же, будет на заводской гарантии — 36 месяцев или 100 000 км (что наступит ранее), а также 6 лет от сквозной коррозии кузова. Но и покупаемая на вторичке Веста в возрасте до 3 лет тоже будет на гарантии с теми же условиями. Например, у годовалой машины останется еще два года гарантии, которую не отменяет смена владельца автомобиля.

И это далеко не все «за» и «против»...

Прочие аргументы в этом споре и другие альтернативы Гранте вы найдете в декабрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Бывший дизайнер АЗЛК высказался о новом Москвиче: «Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе», — объяснил он свою точку зрения.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Брат на брата», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2022.