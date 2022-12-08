2 интересные новинки для поклонников больших авто: скоро в продаже — журнал За рулем

2 интересные новинки для поклонников больших авто: скоро в продаже

Обе эти модели относятся к сегменту пикапов. Но какие же они разные!..

Radar RD6

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Среди китайских новинок в сегменте пикапов можно встретить и американоподобных гигантов, и безрамные «легковые», и электрические. Два последних качества объединил в себе Radar RD6 (суббренд Geely для «зеленых» пикапов и вседорожников). В ноябре стартовали его продажи.

За базовую версию, в пересчете на рубли, просят всего 1,5 млн. Это за 272‑сильную машину с автономностью 400 км и размерами с Mitsubishi L200!

Топовый вариант с таким же мотором и запасом хода 632 км стоит 2,25 млн. За такую цену можно простить многое, но в случае с неплохо оснащенным и выглядящим Радаром смириться придется разве что с задним приводом. И то — временно: скоро должны подоспеть и двухмоторные AWD-версии.

2 интересные новинки для поклонников больших авто: скоро в продаже

Интересно, что в грузовом отсеке размещены четыре бытовых и две 12‑вольтовые розетки для питания внешнего оборудования.

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GMC Sierra EV

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Американцы тоже с удовольствием принялись электрифицировать свои траки.

Одна из последних новинок — GMC Sierra EV, более дорогой клон пикапа Chevrolet Silverado EV.

Он тоже без рамы. Жесткость обеспечивает корпус тяговой батареи с пристыкованными спереди и сзади подрамниками. Двухмоторная версия выдает 764 л. с. и 1064 Н·м, разгоняясь до 97 км/ч за 4,5 с. Расчетная автономность — 640 км.

Интересно решение с передним багажником: капот открывается вместе с «решеткой радиатора», что дает огромный проем и низкую погрузочную высоту.

2 интересные новинки для поклонников больших авто: скоро в продаже

Интересного в машине много:

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  • пневмоподвеска;
  • «режим краба», когда передние и задние колеса поворачиваются в одну сторону и пикап может ехать боком;
  • колеса диаметром 24 дюйма;
  • задний борт с электроприводом и полностью откидывающаяся в салон стенка кабины;
  • центральный дисплей — на 16,8 дюйма.

Стоить GMC Sierra EV, будет под 110 тысяч долларов в сегодняшних ценах.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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