2 интересные новинки для поклонников больших авто: скоро в продаже

Обе эти модели относятся к сегменту пикапов. Но какие же они разные!..

Radar RD6

Среди китайских новинок в сегменте пикапов можно встретить и американоподобных гигантов, и безрамные «легковые», и электрические. Два последних качества объединил в себе Radar RD6 (суббренд Geely для «зеленых» пикапов и вседорожников). В ноябре стартовали его продажи.

За базовую версию, в пересчете на рубли, просят всего 1,5 млн. Это за 272‑сильную машину с автономностью 400 км и размерами с Mitsubishi L200!

Топовый вариант с таким же мотором и запасом хода 632 км стоит 2,25 млн. За такую цену можно простить многое, но в случае с неплохо оснащенным и выглядящим Радаром смириться придется разве что с задним приводом. И то — временно: скоро должны подоспеть и двухмоторные AWD-версии.

Интересно, что в грузовом отсеке размещены четыре бытовых и две 12‑вольтовые розетки для питания внешнего оборудования.

GMC Sierra EV

Американцы тоже с удовольствием принялись электрифицировать свои траки.

Одна из последних новинок — GMC Sierra EV, более дорогой клон пикапа Chevrolet Silverado EV.

Он тоже без рамы. Жесткость обеспечивает корпус тяговой батареи с пристыкованными спереди и сзади подрамниками. Двухмоторная версия выдает 764 л. с. и 1064 Н·м, разгоняясь до 97 км/ч за 4,5 с. Расчетная автономность — 640 км.

Интересно решение с передним багажником: капот открывается вместе с «решеткой радиатора», что дает огромный проем и низкую погрузочную высоту.

Интересного в машине много:

пневмоподвеска;

«режим краба», когда передние и задние колеса поворачиваются в одну сторону и пикап может ехать боком;

колеса диаметром 24 дюйма;

задний борт с электроприводом и полностью откидывающаяся в салон стенка кабины;

центральный дисплей — на 16,8 дюйма.

Стоить GMC Sierra EV, будет под 110 тысяч долларов в сегодняшних ценах.

Названы автомобильные бренды, которые пришли на смену покинувшим РФ.

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