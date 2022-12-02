Названы автомобильные бренды, которые пришли на смену покинувшим РФ

Какие автомобильные бренды ушли из России в 2022-м?
Ford передал свою 49‑процентную долю завода по выпуску Транзитов компании «Соллерс», партнеру по СП. Детали сделки не раскрываются, известно только об опционе обратного выкупа бизнеса в течение пяти лет.
Mazda тоже имела СП с «Соллерсом» — во Владивостоке. Принадлежащие им 50% акций японцы продали за символический один евро. Российская сторона поспешила заявить, что в 2023 году на заводе наладят выпуск машин другого бренда. Представительство Мазды продолжает работу, но поставками машин больше не занимается. А некоторые дилеры Мазды начали частным порядком ввозить «шестерки» и кроссоверы CX‑4 китайской сборки.
Mercedes-Benz продал все свои активы дилерской компании «Автодом». Это завод в Подмосковье, офис и собственный дилерский центр в Москве. «Автодом» еще до кризиса 2022 года заявлял о намерении заняться выпуском автомобилей. Теперь мощности для этого у него есть, но конкретные планы не озвучены.
Isuzu, по имеющимся данным, «рассматривает варианты». Такая формулировка означает только одно: в компании прорабатывают детали ухода. Как и у всех остальных компаний, у японцев нет возможности возобновить работу завода в Ульяновской области и поставки машин.
Какие автомобильные марки появились в РФ?
Пришедших к нам марок две. Обе, как нетрудно догадаться, китайские. О Skywell и ее первой модели ЕТ5 мы подробно рассказываем в этом же выпуске журнала. А вторым новичком станет бренд Tank концерна Great Wall. Он специализируется не на кроссоверах, как Haval, а на внедорожниках. Всего анонсировано пять моделей, но пока даже в Китае серийными стали только две — Tank 300 и Tank 500. Их и обещают представить в России уже в этом году.
Tank 300 чуть крупнее Dargo и похож на него по дизайну. У него турбомотор 2.0 на 220 сил и 8‑ступенчатый автомат. Tank 500 — одноклассник Land Cruiser 300, оснащенный наддувной «шестеркой» 3.0 мощностью 299 сил и 9‑скоростным автоматом. Про линейку Тэнков мы подробно рассказали в ЗР № 9, 2022. Машины станут поставлять из Китая.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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