ВАЗ-2107 по престижности в СССР опережал даже «шестерку». Эту модель высоко ценили не только у нас, но и за границей.

Великолепная «семерка»

Основой для ВАЗ-2107 была «пятерка», дебютировавшая в 1980 году.

Базовая машина второго поколения Жигулей выглядела современно и даже модно: оригинальный дизайн, прямоугольные блок-фары, иные ручки дверей и свежий по стилистике салон произвели на неизбалованных покупателей очень сильное впечатление.

В «пятерке» поначалу стоял мотор объемом всего 1,3 л. Тем не менее, ВАЗ-2105 поколебал даже позиции ВАЗ-2106 — самой на тот момент престижной и мощной машины из Тольятти.

И всего через два года появился ВАЗ-2107 — люксовый вариант нового семейства.

Внешне от «пятерки» ВАЗ-2107 отличала массивная блестящая решетка радиатора, капот и иные бамперы. Решетка многим поначалу казалась спорным элементом: некоторые иронизировали, считая, что Жигулям смешно тянуться за Мерседесом.

Но большинству покупателей крупный, заметный издалека блестящий элемент как раз нравился. Такую машину не спутаешь ни с одной другой моделью из Тольятти.

Ранний серийный ВАЗ-2107.

В салоне новинок оказалось еще больше. Впервые советскую машину оснастили так называемыми анатомическими — в спортивном стиле — сидениями, объединенными с несъемными подголовниками.

ВАЗ-2107 получил новую панель приборов, руль с массивной средней частью и четырьмя спицами, консоль под панелью с тумблерами и часами. Как и у ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, на приборной панели «семерки» был тахометр. Трудно теперь представить, насколько круто в СССР начала 1980-х все это смотрелось.

Интерьер «семерки» в начале 1980-х казался верхом роскоши.

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Правда, на «семерку» поставили не самый мощный в жигулевской гамме двигатель. Мотор от «трешки» рабочим объемом 1,5 л развивал 77 л.с. Но разница в показателях, по сравнению с «шестеркой», на которой стоял 80-сильный двигатель 1,6 л, была невелика, а выглядел ВАЗ-2107 богаче и нарядней. Да и большинство ВАЗ-2106 в то время уже выпускали с менее мощными моторами.

Мало того, многие считали, что двигатель ВАЗ-2103 удачней и надежней «шестерочного». В том числе и поэтому за «семеркой» быстро закрепилась репутация самой беспроблемной модели Жигулей.

Именно на черных «семерках» стало ездить руководство завода. До этого оно пользовалось такими же черными «трешками», которые в 1980-х и поменяли на ВАЗ-2107.

В ВАЗ-2107 стояли удобные цельные сиденья — их называли тогда «анатомическими».

Семь с плюсами и минусами

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Довольно скоро у «семерки» появились модификации с иными двигателями. НА ВАЗ-21072 стоял мотор рабочим объемом 1,3 л мощностью 69 л.с., а на ВАЗ-21074 (на радость любителям «самого-самого») «шестерочный» 1.6, развивающий 80 л.с. Впрочем, таких машин было мало. А вариант с двигателем 1,3 л предназначали в первую очередь на экспорт.

Именно «семерка» стала первой моделью Жигулей, на которой появилась импортная система впрыска топлива вместо карбюратора. Такой ВАЗ-21073 тоже делали на экспорт, в небольших масштабах. Агрегат рабочим объемом 1,7 л развивал 80 л.с.

О модификации ВАЗ-21079 подавляющее большинство советских автомобилистов даже не подозревало. Внешне машина не отличалась от стандартной, но под капотом стоял двухсекционный роторный двигатель ВАЗ-411 приведенным объемом 2,3 л и мощностью 130 л.с. Такие «семерки» с максималкой под 200 км/ч поступали, в основном, в спецслужбы.

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