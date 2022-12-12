5 предубеждений к иранским автомобилям (почти все ложные)

1. Эти машины нам неизвестны
Не совсем так. Официальное иранские автомобили поставляли (пускай и недолго) в Россию во второй половиной 2000-х. Это были модели Iran Khodro. Через собственную дилерскую сеть марка торговала седанами Samand на платформе древнего Peugeot 405 и хэтчбеками Peugeot 206.
Появление последних не понравилось представительству французской марки, и ввоз прекратился. Однако через некоторое время седан 206 сборки того же Iran Khodro опять начали продавать. Но уже через официальных дилеров Peugeot.
2. Не будет сервиса и запчастей
С развертыванием дилерской сети, скорее всего, проблем не будет. Пустующие автосалоны ушедших брендов только и ищут, кого бы принять под свою крышу. Свежие примеры: марки Omoda и Skywell, мигом набравшие десятки желающих ими торговать.
Значительная часть запчастей для «иранцев» будут оригинальными. Но местные компании локализовали множество компонентов, и их поставки вряд ли попадут под санкции.
Кроме того, у крупнейшего производителя Iran Khodro основная часть машин ведет родословную от Peugeot. Значит, что-то окажется унифицированным, с большим ассортиментом аналогов.
3. Кузов не для наших условий
В Иране есть горные регионы с холодным климатом и влажные зоны. Поэтому не стоит думать, что металл местных машин «заточен» под жизнь исключительно в условиях сухой и теплой погоды.
Протестированный нами подержанный Peugeot 206 — тому подтверждение. Он 15 лет провел в России. На кузове масса сколов и мест, где краска сошла кусками. Но ржавчины нет, пороги и днище в отличном состоянии.
Хотя с одной оговоркой. 206-е седаны в большинстве своем действительно выглядят хорошо. А вот Iran Khodro Samand активно гниют. Но, судя по всему, иранские модели такого качества навсегда остались в прошлом.
4. Всё остальное тоже «южное»
Тоже — нет! Седан Peugeot 206 отлично греет печкой, без проблем заводится в морозы. Клиренс невелик — так то не вина иранцев, а особенность исходной модели.
В плане оснащенности автомобили из Ирана относятся к сегменту «бюджетников», но всё необходимое у них есть. К слову, АБС и подушки безопасности там производят свои. Ну разве что обогревов может быть не полный комплект.
5. Самому не починить
Основные работы по обслуживанию вполне можно выполнить самостоятельно. Например, в актуальной линейке Iran Khodro представлены седаны, ведущие родословную от Peugeot 405, 306 и 301. Все они не сложнее в ремонте других автомобилей-ровесников из Европы, Японии, Азии.
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