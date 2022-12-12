5 предубеждений к иранским автомобилям (почти все ложные)

На российском рынке скоро могут появиться модели иранского производства. Впрочем, они у нас продавались и раньше. Проанализуруем прошлый опыт и спроецируем его на сегодняшнюю ситуацию.

1. Эти машины нам неизвестны

Материалы по теме Иранские машины уже в продаже — вот это ценник!

Не совсем так. Официальное иранские автомобили поставляли (пускай и недолго) в Россию во второй половиной 2000-х. Это были модели Iran Khodro. Через собственную дилерскую сеть марка торговала седанами Samand на платформе древнего Peugeot 405 и хэтчбеками Peugeot 206.

Появление последних не понравилось представительству французской марки, и ввоз прекратился. Однако через некоторое время седан 206 сборки того же Iran Khodro опять начали продавать. Но уже через официальных дилеров Peugeot.

2. Не будет сервиса и запчастей

С развертыванием дилерской сети, скорее всего, проблем не будет. Пустующие автосалоны ушедших брендов только и ищут, кого бы принять под свою крышу. Свежие примеры: марки Omoda и Skywell, мигом набравшие десятки желающих ими торговать.

Значительная часть запчастей для «иранцев» будут оригинальными. Но местные компании локализовали множество компонентов, и их поставки вряд ли попадут под санкции.

Кроме того, у крупнейшего производителя Iran Khodro основная часть машин ведет родословную от Peugeot. Значит, что-то окажется унифицированным, с большим ассортиментом аналогов.

В Иране до сих пор делают двигатели, ведущие родословную от агрегатов альянса PSA. Исходники слыли очень надежными.

3. Кузов не для наших условий

Материалы по теме Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

В Иране есть горные регионы с холодным климатом и влажные зоны. Поэтому не стоит думать, что металл местных машин «заточен» под жизнь исключительно в условиях сухой и теплой погоды.

Протестированный нами подержанный Peugeot 206 — тому подтверждение. Он 15 лет провел в России. На кузове масса сколов и мест, где краска сошла кусками. Но ржавчины нет, пороги и днище в отличном состоянии.

Хотя с одной оговоркой. 206-е седаны в большинстве своем действительно выглядят хорошо. А вот Iran Khodro Samand активно гниют. Но, судя по всему, иранские модели такого качества навсегда остались в прошлом.

4. Всё остальное тоже «южное»

Тоже — нет! Седан Peugeot 206 отлично греет печкой, без проблем заводится в морозы. Клиренс невелик — так то не вина иранцев, а особенность исходной модели.

В плане оснащенности автомобили из Ирана относятся к сегменту «бюджетников», но всё необходимое у них есть. К слову, АБС и подушки безопасности там производят свои. Ну разве что обогревов может быть не полный комплект.

По износостойкости салона иранские Peugeot не хуже французских.

5. Самому не починить

Основные работы по обслуживанию вполне можно выполнить самостоятельно. Например, в актуальной линейке Iran Khodro представлены седаны, ведущие родословную от Peugeot 405, 306 и 301. Все они не сложнее в ремонте других автомобилей-ровесников из Европы, Японии, Азии.