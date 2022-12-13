Опытные водители используют для этого соль — просто засыпают ее в бачок омывателя. Но есть важный нюанс, о котором многие забывают.

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Вообще-то соль используют в двух случаях. Чтобы самостоятельно изготовить незамерзайку и чтобы разморозить застывшую жидкость в бачке.

Для того чтобы сделать насыщенный соляной раствор, способный не замерзать до —20°С, потребуется растворить в бачке омывателя почти целую пачку соли. Незамерзайка, изготовленная таким способом, конечно, очень дешева. Однако после использования такой омывайки начнется интенсивная коррозия металлических частей кузова автомобиля и элементов из алюминиевых сплавов.

Чем опасна незамерзайка из раствора соли?

В первую очередь от влияния соли пострадают насос, подающий стеклоомывающую жидкость, и датчик уровня (если таковой имеется). Даже если металлические детали этих узлов изготовлены из нержавейки и воздействие соли на них будет минимальным, то солевая смесь будет продвигаться дальше по системе. Затем процесс коррозии начнется на сколах кромки крыши над лобовым стеклом. Неприятность заключается еще и в попадании соленой воды в скрытые полости кузова авто.

После стекания с лобового стекла вредоносный раствор оказывается в коробе воздухопритока и затем проникает в отопитель. В этом же коробе располагается проводка и механизм стеклоочистителя. Для этих деталей воздействие соли также губительно. Следующими на пути раствора соли окажутся полости под передними крыльями. Совместно со скопившимся там землей и листвой соль создаст вредоносную среду для распространения коррозии на крылья и брызговики.

Поэтому пользоваться такой омывающей жидкостью не рекомендуем!

В то же время для разморозки бачка омывателя соль очень даже эффективна. Однако после того, как лед растворится, агрессивную жидкость нужно быстро удалить.

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Как удалить агрессивную жидкость из бачка омываетеля?

Существует только один способ: как только произойдет растворение льда, соляной раствор нужно удалить как можно быстрее. Сделать это лучше всего при помощи шланга с грушей для перекачки горючего. Откачивать соляной раствор нужно через заливную горловину бачка омывателя. После этого бачок необходимо промыть. Для этого нужно 2–3 раза заполнить его водой и откачать ее. Для большей эффективности в воде можно растворить немного незамерзайки.

Откачиваем раствор соли насосом для перекачки бензина или других жидкостей.

Важно! Категорически нельзя производить слив соляного раствора через систему стеклоомывателя. Последствия этого будут очень плохими для кузова и электропроводки. В крайнем случае можно отсоединить от бачка шланг подачи незамерзайки в систему и слить соляную смесь в отдельную емкость.

В дальнейшем соляной раствор из этой емкости можно слить дома в раковину и прочистить канализацию.

Не сливайте раствор на землю. Тем самым наносится вред природе.

Как не допустить замерзания омывающей жидкости?

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Просто следить за погодой. Если температура воздуха опускается к нулевой отметке, нужно сначала слить остатки летней омывайки и заполнить бачок зимней незамерзайкой под самое горлышко. Не разбавляйте летнюю жидкость зимней. Разбавленная зимняя омывайка замерзнет гораздо раньше, чем указано в инструкции. Тут легко ошибиться с пропорциями, и вы получите замерзший бачок омывателя.

По этой же причине не стоит экономить на незамерзайке, разбавляя ее водой во время зимней оттепели.