На ней остановилась история: тест последней Волги

Таких машин сделали всего около четырех сотен! И на этом разработку легковых моделей на ГАЗе завершили.

По следам ГАЗ-21

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Летом 1998-го ГАЗ-3111 впервые показали на Московском мотор-шоу. Новая Волга вызывала горячие споры — почти как произведение искусства. Одни презрительно отворачивались, иные влюблялись в машину с первого взгляда.

Дизайн сделали по мотивам 21-й Волги. И уж в чем в чем, а в стилистической оригинальности и смелости ГАЗ-3111 не откажешь.

Первые товарные автомобили появились в автосалонах в 2001-м. Тогда казалось, что Горьковский завод, да и всех нас, ждет революционный перелом, какой случился при появлении 21-й Волги.

В новом русле

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Но 21-я для своего времени была очень гармоничной. А Волга ГАЗ-3111 собрана из противоречий.

Она выглядит большой, хотя в длину по сравнению с ГАЗ-3110 выросла всего на 100 мм. А база удлинилась и вовсе только на 20 мм.

Компоновка классическая, ведущие колеса — задние. В этом нет греха.

Но современная двухрычажная подвеска с амортизаторными стойками спереди и реечное рулевое не очень гармонируют с рессорами сзади. Правда, в заднюю подвеску поставили стабилизатор. Потом он появился, кстати, и на массовой ГАЗ-3110.

Под капотом 2,5-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-405, на часть машин ставили и ЗМЗ-406 объемом 2,3 л. Но именно 155-сильный ЗМЗ-405 должен был стать базовым.

Базовый двигатель ЗМЗ-405 рабочим объемом 2,5 л развивает 155 л.с.

Надо бы «щательнее»

Заднее сиденье складывается по частям.

Сзади в этой Волге добротно, просторно и комфортно. Сиденье раскладывается по частям — впервые на Волгах. А салон от багажника отделяет еще и забавный клапан на молнии.

Впереди — всё на месте, да и выглядит по меркам рубежа 2000-х совсем неплохо. Если не приглядываться…

По дизайну салон приличный, но собран посредственно.

Из-за больших и неровных зазоров между панелями и деталями автомобиль производит впечатление недоделанности. Эта Волга выглядит как опытный, макетный образец.

А ведь товарный автомобиль в 2001-м стоил 13,5 тысячи долларов. Как нормальная, пусть и не самая престижная иномарка. За такие деньги хотелось бы «щательнее», как говорил Михаил Жванецкий.

Вся из противоречий

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На ходу автомобиль столь же противоречив, как и внешне. Мощность в 155 сил для такой машины — не великая, но приемлемая.

Привод коробки передач обусловлен компоновкой — с тягой. Такая конструкция имеет право на существование, если сделана по-людски. Но, увы — четкость включений далеко не идеальная.

С управляемостью тоже не все хорошо. Вроде, острый руль, а поведение автомобиля размазанное. В поворотах создается впечатление, что Волга норовит поехать кормой вперед. Кстати, об этом в частных беседах говорили в конце 1990-х и заводские испытатели.

В зоне особого внимания

Сегодня ГАЗ-3111 еще не ретро, но уже янгтаймер. Необычный, редкий автомобиль выходного дня. Машина странная, но внимание окружающих владельцу уж точно обеспечит.

Судьбу этой мелкосерийной Волги, которую делали совсем недолго, решили потребители. Очереди за ГАЗ-3111 не выстроились.

Она и сейчас вызывает противоречивые чувства. И одновременно — уважение. Как документ и артефакт того времени, когда пытались сделать что-то новое и необычное. Пусть даже спорное и чудное.

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