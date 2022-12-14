Так вариатор не прогреешь! Опасное заблуждение водителей

Нюанс в том, что коробка прогревается медленнее двигателя. Но есть пара хитрых приемов, помогающих быстрее вывести агрегат на рабочий режим.

Греть или не греть?

В конструкции вариатора применены детали из разных материалов — стали, алюминия, пластика, резины. И все они подвержены термическим воздействиям. У каждой детали в вариаторе свои ограничения по температуре использования. Впрочем, даже при пуске двигателя в —35°C все эти материалы остаются работоспособными.

Рабочим телом в вариаторе является специальная жидкость. При снижении температуры ее вязкость возрастает, что повышает нагрузку на привод насоса. При этом нагнетается чрезмерно высокое давление, с которым редукционный клапан не справляется. Клапаны гидроблока могут выйти из строя, а резиновые уплотнения — потерять герметичность.

Кроме того, холодная жидкость не сможет обеспечить нормальное трение для передачи солидного крутящего момента.

Поэтому перед тем, как нагружать вариатор, его надо прогреть.

Температура рабочей жидкости в вариаторе должна быть не ниже 60 °C, иначе вероятно проскальзывание ремня. При этом на конусах и ремне наверняка появятся задиры.

Как прогреть по науке

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ДВС разогревает себя сам за счет постоянного сгорания углеводородного топлива. А в вариаторе ничего подобного не происходит. Безусловно, часть тепла от двигателя достается и вариатору, но это — капля в море. Рабочей температуры на морозе жидкость в бесступенчатой трансмиссии в обычном режиме не достигнет.

Выход есть. Прогревая на стоянке мотор (насколько это позволяет ситуация), нужно перевести селектор вариатора в положение D или R, удерживая машину тормозами.

В таком режиме вариатор быстро прогреется за счет активного перемешивания рабочей жидкости в гидротрансформаторе (почти у всех современных вариаторов он есть). Кстати, и температура в двигателе под нагрузкой будет подниматься активнее.

Комментарий специалиста

Роман Тимашов, директор по сервису «Автодом Алтуфьево»

«До 0 оС вариатор можно не прогревать, достаточно спокойно начать движение до полного прогрева автомобиля. В диапазоне от 0 до —10 оС желательно несколько минут погреть на холостом ходу, затем, без резких маневров, начинать движение. А если температура за —25 оС, то прогрев на холостом ходу должен присутствовать обязательно».

А если нужно сразу ехать?

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Обычно так и бывает: гонять двигатель под чужими окнами нехорошо, да и время часто поджимает.

Поэтому, после символического прогрева мотора и коробки, можно начать плавное движение — без резких ускорений, насколько это возможно. Порой протяженности дворовых проездов хватает, чтобы на малой скорости и без нагрузок прогреть вариатор.

Но часто этого бывает недостаточно. А значит, выехав на дорогу, не стоит сразу нажимать газ в пол. Обычно для полного прогрева вариатора требуется 10–15 минут.

Комментарий специалиста

Даниил Беляев, мастер-консультант АвтоСпецЦентр Nissan Внуково

«Китайские вариаторы отличаются устойчивостью к повышенным нагрузкам. При их производстве используют материалы, которые выдерживают длительное воздействие низких температур. Ремни и конусы китайских вариаторов имеют износостойкое покрытие. Оно продлевает срок эксплуатации комплектующих. Однако при поломке деталей некоторые производители рекомендуют полностью менять вариатор. Избежать преждевременных поломок вариатора поможет предварительный прогрев, если температура воздуха на улице ниже 0 градусов. Не стоит также резко стартовать — размеренный стиль езды убережет трансмиссию и двигатель от дополнительной нагрузки».

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Фото: depositphotos, фирмы-производители и пресс-служба ГК «Автодом»