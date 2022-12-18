Объясняем, нужно ли останавливаться на каждом светофоре при повороте налево или развороте.

Многие проспекты в городах России организованы подобным образом: в центре широкий газон, разделяющий встречные потоки машин. Перекрестки на таких дорогах настолько большие, что на них установлено сразу несколько дублирующих светофоров.

Итак, двигаясь по регулируемому перекрестку, водитель хочет совершить разворот. Как ему правильно выполнить этот маневр, не нарушая ПДД?

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Остановка на дублирующем светофоре

В пункте 13.7 ПДД РФ сказано:

Водитель, въехавший на перекресток под запрещающий сигнал светофора, должен выехать с перекрестка в намеченном направлении вне зависимости от сигналов светофора, расположенного на выезде с перекрестка.

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Однако в некоторых ситуациях на перекрестке перед светофорами на пути проезда водителя может быть нанесена разметка в виде стоп-линий. Ее дублирует дорожный знак 6.16 — белая табличка с надписью «СТОП». Если подобный знак (или разметка) имеется, то в этом случае водителю необходимо руководствоваться сигналами каждого светофора на своем пути.

Но в нашем случае, изображенном на картинке, стоп-линий нет. Вместо них имеется разметка 1.13. Согласно этой разметке, обозначается место, где в случае необходимости водитель должен остановиться и уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по пересекаемой дороге. Об этом сказано в приложении 2 к ПДД РФ.

Согласно ситуации на картинке, необходимости уступать дорогу нет, поэтому водитель может продолжать движение, не опасаясь нарушить ПДД.

Какой полагается штраф

Если же рядом с дублирующим светофором есть стоп-линия и дорожный знак 6.16, но вы их не заметили и продолжили движение, то, согласно статье 12.12 КоАП РФ, за проезд на запрещающий сигнал светофора полагается штраф в размере 1000 рублей.

Важный момент

Часто водители забывают еще об одном моменте в ПДД:

13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»