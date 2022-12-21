Зачем нужна блокировка?
Гидротрансформатор — неотъемлемая часть классических автоматов и почти всех вариаторов. Примерно до 1990-х годов он не имел блокировки. Все было просто, надежно, долговечно.
Зато и потери мощности получались огромными. Соответственно, и расход топлива у автомобилей с автоматами был значительно выше, чем у тех же моделей, но с механической коробкой.
Поэтому конструкторы, заботясь о повышении экономичности, разработали механизм, представляющий собой сцепление, работающее внутри гидротрансформатора. Этот фрикционный механизм чаще называют муфта.
Муфта обеспечивает блокировку — то есть сцепляет друг с другом насосное и турбинное колесо гидротрансформатора. При этом происходит жесткое соединение коленчатого вала двигателя и входного вала коробки передач.
Но так работали блокировки на старых коробках. В современных агрегатах блок управления АКП за счет регулировки давления жидкости может управлять моментом срабатывания. А главное — силой сжатия дисков муфты. Это позволяет муфте осуществлять режим пробуксовки.
Плюсы и минусы
Преимуществ у блокируемых гидротрансформаторов два:
- снижение расхода топлива и повышение КПД
- точное (электронное) управление крутящим моментом, сглаживающее рывки.
Недостатков — больше.
- При резких разгонах автомобиля муфта блокировки гидротрансформатора работает очень интенсивно, чтобы сгладить рывки. И быстро изнашивается.
- Продукты износа вместе с жидкостью попадают в коробку передач, загрязняя гидроблок. Это может привести к отказу клапанов управления.
- Чем хуже работает клапан, управляющий блокировкой гидротрансформатора, тем больше изнашивается муфта. Количество продуктов износа в жидкости растет.
Как сберечь автомат?
Если вы хотите продлить срок службы современной автоматической коробки передач или вариатора, не стоит разгоняться «в пол» с каждого светофора.
- Увеличить ресурс коробки передач помогает регулярная замена рабочей жидкости (вместе с фильтрами, где это возможно).
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Фото: фирмы-производители