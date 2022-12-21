Речь о блокировке гидротрансформатора. Благодаря ей современный автомат понапрасну не расходует топливо и плавно переключается. Но за это приходится расплачиваться.

Зачем нужна блокировка?

Материалы по теме Как водители гробят АКП — 6 грубых ошибок

Гидротрансформатор — неотъемлемая часть классических автоматов и почти всех вариаторов. Примерно до 1990-х годов он не имел блокировки. Все было просто, надежно, долговечно.

Зато и потери мощности получались огромными. Соответственно, и расход топлива у автомобилей с автоматами был значительно выше, чем у тех же моделей, но с механической коробкой.

Поэтому конструкторы, заботясь о повышении экономичности, разработали механизм, представляющий собой сцепление, работающее внутри гидротрансформатора. Этот фрикционный механизм чаще называют муфта.

Основные узлы современного гидротрансформатора: 1 — муфта свободного хода; 2 — муфта блокировки; 3 — гидравлическая часть (насосное, турбинное колеса и реактор)

Муфта обеспечивает блокировку — то есть сцепляет друг с другом насосное и турбинное колесо гидротрансформатора. При этом происходит жесткое соединение коленчатого вала двигателя и входного вала коробки передач.

Но так работали блокировки на старых коробках. В современных агрегатах блок управления АКП за счет регулировки давления жидкости может управлять моментом срабатывания. А главное — силой сжатия дисков муфты. Это позволяет муфте осуществлять режим пробуксовки.

Половину внутреннего объема в современном гидротрансформаторе занимает механизм блокировки.

Плюсы и минусы

Преимуществ у блокируемых гидротрансформаторов два:

снижение расхода топлива и повышение КПД

точное (электронное) управление крутящим моментом, сглаживающее рывки.

Недостатков — больше.

При резких разгонах автомобиля муфта блокировки гидротрансформатора работает очень интенсивно, чтобы сгладить рывки. И быстро изнашивается.

Продукты износа вместе с жидкостью попадают в коробку передач, загрязняя гидроблок. Это может привести к отказу клапанов управления.

Чем хуже работает клапан, управляющий блокировкой гидротрансформатора, тем больше изнашивается муфта. Количество продуктов износа в жидкости растет.

Как сберечь автомат?

Если вы хотите продлить срок службы современной автоматической коробки передач или вариатора, не стоит разгоняться «в пол» с каждого светофора.

Увеличить ресурс коробки передач помогает регулярная замена рабочей жидкости (вместе с фильтрами, где это возможно).

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: фирмы-производители