Почему АКП стали менее надежными? Причина — в этой детали — журнал За рулем

Почему АКП стали менее надежными? Причина — в этой детали

Речь о блокировке гидротрансформатора. Благодаря ей современный автомат понапрасну не расходует топливо и плавно переключается. Но за это приходится расплачиваться.

Зачем нужна блокировка?

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Гидротрансформатор — неотъемлемая часть классических автоматов и почти всех вариаторов. Примерно до 1990-х годов он не имел блокировки. Все было просто, надежно, долговечно.

Зато и потери мощности получались огромными. Соответственно, и расход топлива у автомобилей с автоматами был значительно выше, чем у тех же моделей, но с механической коробкой.

Поэтому конструкторы, заботясь о повышении экономичности, разработали механизм, представляющий собой сцепление, работающее внутри гидротрансформатора. Этот фрикционный механизм чаще называют муфта.

Почему АКП стали менее надежными? Причина — в этой деталиОсновные узлы современного гидротрансформатора: 1 — муфта свободного хода; 2 — муфта блокировки; 3 — гидравлическая часть (насосное, турбинное колеса и реактор)
Основные узлы современного гидротрансформатора: 1 — муфта свободного хода; 2 — муфта блокировки; 3 — гидравлическая часть (насосное, турбинное колеса и реактор)

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Муфта обеспечивает блокировку — то есть сцепляет друг с другом насосное и турбинное колесо гидротрансформатора. При этом происходит жесткое соединение коленчатого вала двигателя и входного вала коробки передач.

Но так работали блокировки на старых коробках. В современных агрегатах блок управления АКП за счет регулировки давления жидкости может управлять моментом срабатывания. А главное — силой сжатия дисков муфты. Это позволяет муфте осуществлять режим пробуксовки.

Почему АКП стали менее надежными? Причина — в этой деталиПоловину внутреннего объема в современном гидротрансформаторе занимает механизм блокировки.
Половину внутреннего объема в современном гидротрансформаторе занимает механизм блокировки.

Плюсы и минусы

Преимуществ у блокируемых гидротрансформаторов два:

  • снижение расхода топлива и повышение КПД
  • точное (электронное) управление крутящим моментом, сглаживающее рывки.

Недостатков — больше.

  • При резких разгонах автомобиля муфта блокировки гидротрансформатора работает очень интенсивно, чтобы сгладить рывки. И быстро изнашивается.
  • Продукты износа вместе с жидкостью попадают в коробку передач, загрязняя гидроблок. Это может привести к отказу клапанов управления.
  • Чем хуже работает клапан, управляющий блокировкой гидротрансформатора, тем больше изнашивается муфта. Количество продуктов износа в жидкости растет.

Как сберечь автомат?

Если вы хотите продлить срок службы современной автоматической коробки передач или вариатора, не стоит разгоняться «в пол» с каждого светофора.

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