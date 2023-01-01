Загадка: зачем нужна зеленая мигалка?

В конце 1980-х годов ее заменили стандартные красно-синие проблесковые маячки.

Для быстрого привлечения внимания к транспорту специальных служб давно используются проблесковые маячки — красные, синие, оранжевые применяются по сей день. Но до конца 80‑х можно было встретить и зеленую «мигалку».

Она использовалась на автомобилях ГАИ для обозначения машины, замыкающей организованную колонну транспортных средств.

Позднее решили, что на практике такой цвет применяется довольно редко, а потому в подобных случаях достаточно стандартных красно-синих проблесковых маячков.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему советские троллейбусы назывались ЛК?

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Фото: скриншот видео Youtube