Загадка: зачем нужна зеленая мигалка? — журнал За рулем

Загадка: зачем нужна зеленая мигалка?

В конце 1980-х годов ее заменили стандартные красно-синие проблесковые маячки.

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Для быстрого привлечения внимания к транспорту специальных служб давно используются проблесковые маячки — красные, синие, оранжевые применяются по сей день. Но до конца 80‑х можно было встретить и зеленую «мигалку».

Она использовалась на автомобилях ГАИ для обозначения машины, замыкающей организованную колонну транспортных средств.

Позднее решили, что на практике такой цвет применяется довольно редко, а потому в подобных случаях достаточно стандартных красно-синих проблесковых маячков.

Загадка: зачем нужна зеленая мигалка?

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