Загадка: зачем нужна зеленая мигалка?

Для быстрого привлечения внимания к транспорту специальных служб давно используются проблесковые маячки — красные, синие, оранжевые применяются по сей день. Но до конца 80‑х можно было встретить и зеленую «мигалку».
Она использовалась на автомобилях ГАИ для обозначения машины, замыкающей организованную колонну транспортных средств.
Позднее решили, что на практике такой цвет применяется довольно редко, а потому в подобных случаях достаточно стандартных красно-синих проблесковых маячков.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему советские троллейбусы назывались ЛК?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Самые необычные машины из резерва советской милиции мы собрали тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: скриншот видео Youtube