Можно ли выиграть гонку, если не переключать передачи? — журнал За рулем

Можно ли выиграть гонку, если не переключать передачи?

Вы удивитесь, но история показывает, что таким образом можно даже побороться за место на подиуме.

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Изюминкой гоночного автомобиля Эстония‑11, спроектированного на Таллинском опытном авторемонтном заводе в 1963 году, оказалось отсутствие… коробки передач! Дело в том, что автомобиль в полусобранном виде попал в руки ленинградского гонщика Юрия Вишнякова, который завершил его постройку по своему разумению.

Можно ли выиграть гонку, если не переключать передачи?

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В частности, он оснастил машину форсированным двигателем ГАЗ‑13, ранее установленным на его спортивном глиссере. Мотор рабочим объемом более 5,5 литров выдавал солидный крутящий момент, что и послужило поводом вообще отказаться от коробки передач. В таком необычном виде автомобиль даже занял четвертое место в чемпионате СССР 1965 года.

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