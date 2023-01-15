Можно ли выиграть гонку, если не переключать передачи?

Изюминкой гоночного автомобиля Эстония‑11, спроектированного на Таллинском опытном авторемонтном заводе в 1963 году, оказалось отсутствие… коробки передач! Дело в том, что автомобиль в полусобранном виде попал в руки ленинградского гонщика Юрия Вишнякова, который завершил его постройку по своему разумению.
В частности, он оснастил машину форсированным двигателем ГАЗ‑13, ранее установленным на его спортивном глиссере. Мотор рабочим объемом более 5,5 литров выдавал солидный крутящий момент, что и послужило поводом вообще отказаться от коробки передач. В таком необычном виде автомобиль даже занял четвертое место в чемпионате СССР 1965 года.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.