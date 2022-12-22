«Огромный спрос на инженеров и рабочих» - вот кого ищут работодатели в 2022-м

Даже тем, кто не ищет работу прямо сейчас, полезно знать, что предлагает рынок труда. В столичном Центре занятости населения рассказали о доступных вакансиях и перспективах для соискателей: как в автомобильной отрасли, так и за ее рамками.
Самые востребованные профессии сегодня
Основные работодатели отрасли — крупнейшие автодилеры России, а также поставщики автомобильных деталей, узлов и принадлежностей.
Активно нанимают сотрудников предприятия транспорта и логистики. Сегодня работодателям требуются:
- водители автомобилей, автобусов и трамваев;
- проводники вагонов пассажирских поездов;
- монтеры путей;
- автомеханики;
- слесари;
- курьеры.
Мнение эксперта
— Центр занятости населения «Моя работа» подготовил для соискателей базу, в которой собрано около 400 тысяч вакансий из всех экономических сфер. Подходящие предложения найдутся для профессионалов с разным опытом, квалификацией и образованием: от новичков до руководителей. В автомобильной отрасли работодатели сейчас предлагают около семи тысяч вакансий. Наиболее востребованы менеджеры по продажам, слесари по ремонту автомобилей, автомеханики, кладовщики, мастера-приемщики.
В среднем, зарплата составляет 75 тысяч рублей, но это далеко не предел. В сфере продаж верхняя граница заработка очень гибкая. Она зависит от множества факторов, вплоть до личной харизмы сотрудника, наработанных контактов в отрасли и «сарафанного радио», когда клиенты обращаются по рекомендации. Самые успешные специалисты по продажам автомобилей могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц — с учетом надбавок, процента от сделок и разных бонусов.
Импортозамещение и кадровый голод
В конце ноября перезапустил производство и начал серийную крупноузловую сборку автомобилей столичный автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»). Сейчас там открыты вакансии:
- инженер по качеству;
- комплаенс-менеджер;
- менеджер по закупкам;
- менеджер по компенсациям и льготам;
- переводчик;
- программист-разработчик;
- руководитель проектов;
- специалист по информационной безопасности;
- специалист по подбору персонала и другие.
Один из главных трендов на рынке труда — промышленность. Высокая потребность в кадрах на предприятиях обусловлена импортозамещением и локализацией производств в России. Компании буквально «ведут охоту» на специалистов с рабочими и инженерно-техническими специальностями.
«Центр занятости населения рекомендует рассмотреть вакансии на промышленные предприятия. Заработная плата варьируется в зависимости от навыков, разряда, опыта, квалификации соискателей и составляет до 150 тысяч рублей. Лучшие в своем деле могут зарабатывать гораздо больше. Помимо этого кандидатов ждут щедрые бонусы: ДМС, в том числе и для членов семьи, компенсация расходов на питание, транспорт и переезд в Москву, обучение за счет компании, льготные условия ипотеки и кредитования, абонемент в фитнес-клуб, путевки на базы отдыха и многое другое», — добавил Роман Никитин.
Лучшие промышленные предприятия города
Промышленные предприятия приглашают горожан на вакансии:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры;
- слесарь механосборочных работ;
- токарь;
- гальваник;
- фрезеровщик;
- шлифовщик;
- инженер-электронщик;
- сгонщик-смывщик лаков и красок;
- оператор станков с числовым программным управлением;
- инженер по электровакуумным приборам;
- инженер по моделированию систем и многие другие.
Специалисты требуются в такие отрасли, как приборостроение, радиоэлектроника, двигателестроение, производство металлических изделий, микрофотоэлектроника, авиация, машиностроение, производство автономных источников электропитания, легкая промышленность, системы управления летательными аппаратами и исследовательская деятельность.
Как устроиться на работу мечты?
Карьерные консультанты центра «Моя работа» помогут составить продающее резюме и запомниться работодателю на собеседовании. Все услуги Центр занятости населения оказывает бесплатно.
Откликнуться на вакансии можно на сайте центра «Моя работа». Также соискатели могут обратиться по телефону 8 (495) 705-75-75 либо приехать в один из отделов трудоустройства или во флагманские центры «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, ул. Шаболовка, д. 48 или на ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.
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