«Огромный спрос на инженеров и рабочих» — вот кого ищут работодатели в 2022-м — журнал За рулем

«Огромный спрос на инженеров и рабочих» — вот кого ищут работодатели в 2022-м

В столичном Центре занятости «Моя работа» рассказали о вакансиях в автоотрасли и промышленности.

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Даже тем, кто не ищет работу прямо сейчас, полезно знать, что предлагает рынок труда. В столичном Центре занятости населения рассказали о доступных вакансиях и перспективах для соискателей: как в автомобильной отрасли, так и за ее рамками.

Самые востребованные профессии сегодня

Основные работодатели отрасли — крупнейшие автодилеры России, а также поставщики автомобильных деталей, узлов и принадлежностей.

Активно нанимают сотрудников предприятия транспорта и логистики. Сегодня работодателям требуются:

  • водители автомобилей, автобусов и трамваев;
  • проводники вагонов пассажирских поездов;
  • монтеры путей;
  • автомеханики;
  • слесари;
  • курьеры.
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Мнение эксперта

«Огромный спрос на инженеров и рабочих» - вот кого ищут работодатели в 2022-м
Роман Никитин, заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа»:

— Центр занятости населения «Моя работа» подготовил для соискателей базу, в которой собрано около 400 тысяч вакансий из всех экономических сфер. Подходящие предложения найдутся для профессионалов с разным опытом, квалификацией и образованием: от новичков до руководителей. В автомобильной отрасли работодатели сейчас предлагают около семи тысяч вакансий. Наиболее востребованы менеджеры по продажам, слесари по ремонту автомобилей, автомеханики, кладовщики, мастера-приемщики.

В среднем, зарплата составляет 75 тысяч рублей, но это далеко не предел. В сфере продаж верхняя граница заработка очень гибкая. Она зависит от множества факторов, вплоть до личной харизмы сотрудника, наработанных контактов в отрасли и «сарафанного радио», когда клиенты обращаются по рекомендации. Самые успешные специалисты по продажам автомобилей могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц — с учетом надбавок, процента от сделок и разных бонусов.

Импортозамещение и кадровый голод

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В конце ноября перезапустил производство и начал серийную крупноузловую сборку автомобилей столичный автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»). Сейчас там открыты вакансии:

  • инженер по качеству;
  • комплаенс-менеджер;
  • менеджер по закупкам;
  • менеджер по компенсациям и льготам;
  • переводчик;
  • программист-разработчик;
  • руководитель проектов;
  • специалист по информационной безопасности;
  • специалист по подбору персонала и другие.

Один из главных трендов на рынке труда — промышленность. Высокая потребность в кадрах на предприятиях обусловлена импортозамещением и локализацией производств в России. Компании буквально «ведут охоту» на специалистов с рабочими и инженерно-техническими специальностями.

«Центр занятости населения рекомендует рассмотреть вакансии на промышленные предприятия. Заработная плата варьируется в зависимости от навыков, разряда, опыта, квалификации соискателей и составляет до 150 тысяч рублей. Лучшие в своем деле могут зарабатывать гораздо больше. Помимо этого кандидатов ждут щедрые бонусы: ДМС, в том числе и для членов семьи, компенсация расходов на питание, транспорт и переезд в Москву, обучение за счет компании, льготные условия ипотеки и кредитования, абонемент в фитнес-клуб, путевки на базы отдыха и многое другое», — добавил Роман Никитин.

Лучшие промышленные предприятия города

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Промышленные предприятия приглашают горожан на вакансии:

  • монтажник радиоэлектронной аппаратуры;
  • слесарь механосборочных работ;
  • токарь;
  • гальваник;
  • фрезеровщик;
  • шлифовщик;
  • инженер-электронщик;
  • сгонщик-смывщик лаков и красок;
  • оператор станков с числовым программным управлением;
  • инженер по электровакуумным приборам;
  • инженер по моделированию систем и многие другие.

Специалисты требуются в такие отрасли, как приборостроение, радиоэлектроника, двигателестроение, производство металлических изделий, микрофотоэлектроника, авиация, машиностроение, производство автономных источников электропитания, легкая промышленность, системы управления летательными аппаратами и исследовательская деятельность.

Как устроиться на работу мечты?

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Карьерные консультанты центра «Моя работа» помогут составить продающее резюме и запомниться работодателю на собеседовании. Все услуги Центр занятости населения оказывает бесплатно.

Откликнуться на вакансии можно на сайте центра «Моя работа». Также соискатели могут обратиться по телефону 8 (495) 705-75-75 либо приехать в один из отделов трудоустройства или во флагманские центры «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, ул. Шаболовка, д. 48 или на ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.

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