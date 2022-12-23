Добротный кроссовер недорого - рецепт от Chery

Chery Tiggo 4 Pro внешне почти не изменился. Но получил новые силовые агрегаты и дополнительные опции. И кое-что в конструкции даже стало проще.

Rомпактная «четверка» в российской линейке Chery занимала в 2021 году второе место по продажам gосле среднеразмерного Tiggo 7 Pro.

Заминка с обновлением модели в этом году привела к тому, что кроссовер выпал из списка «топов». Но теперь появились шансы туда вернуться.

Объем меньше, сил больше

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У Tiggo 4 в гамме был атмосферник 2.0 мощностью 122 л.с. После рестайлинга его не стало. Теперь — только двигатель 1.5 в вариантах без наддува (113 л.с.) и турбо (147 л.с.).

Турбомотор такой же, как на Tiggo 7 Pro, и для нас дефорсирован с изначальных 156 сил. Благодаря этому владелец существенно сэкономит на транспортном налоге.

В базовой комплектации сохранилась механическая коробка передач. И это здорово! С нынешними ценами на машины покупатели, вероятно, станут уделять больше внимания доступным комплектациям на «ручке».

При этом оснащение отнюдь не бедное. К примеру, есть обогревы передних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и ветрового стекла.

Салон почти неотличим от старшей модели Tiggo 7 Pro, а блок климат-контроля у «четверки» даже современнее.

Вариатор вместо робота

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Турбомотор был и у прежней «четверки». Только он работал в паре с преселективным роботом с «сухими» сцеплениями.

Эта коробка не успела заслужить репутацию ненадежной. Но чтобы не рисковать, ее сменили на вариатор, разработанный и производящийся Chery.

Бесступенчатая трансмиссия работает плавнее и адекватнее. Недостатка тяги не чувствуется, разгон до сотни укладывается в 10 с — не медленнее, чем было с роботом. Более того, с вариатором мотор оказался экономичнее на 0,1–0,2 л/100 км. Агрегат оснащен стальным ремнем Bosch и рассчитан на крутящий момент до 250 Н·м. Двигатель развивает на 40 Н·м меньше, значит есть запас по надежности.

Рестайлинг Tiggo 4 прошел по стандартному рестайлингу с заменой оптики, бамперов и решетки радиатора.

Больше опций

Из перечня оборудования исчезли дорогие 18-дюймовые диски. Что, наверное, обоснованно, когда речь идет о сравнительно доступной модели. Зато в максимальной комплектации появился «спортивный» красный декор.

Еще Tiggo 4 Pro обзавелся светодиодными фарами, которых раньше не было. Их можно заполучить с обоими двигателями. Они достойно светят в любом режиме.

Руль стал регулироваться не только по углу, но и по вылету. Блок управления микроклиматом сделали полностью сенсорным. Центральный дисплей вырос с 9 до 10,25 дюйма. Классический селектор коробки заменили на джойстик. Кроме того, кроссовер обзавелся камерами кругового обзора и USB-портом для задних пассажиров.

У китайских машин для синхронизации со смартфоном часто применяются свои оригинальные приложения. Tiggo 4 Pro поддерживает протоколы Android Auto и Apple Carplay.

Выгодно?

Chery Tiggo 4 Pro стоит по прайсу от 2,05 до 2,4 млн рублей. На первый взгляд — дорого для небольшого переднеприводного китайского кроссовера! Но конкуренты-одноклассники еще дороже. Кроме того, дилеры предлагают скидку 170 тысяч рублей, а с учетом всех выгод цену можно снизить на 390 тысяч рублей. Кстати, JAC JS4 под именем Москвич 3 будет стоить как минимум 1,97 млн рублей.

Добротный кроссовер, да еще и по привлекательной цене — отличное предложение.

Но мы все-таки нашли пару недочетов.

Ведет себя жестко и неспортивно

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Кроссовер сохранил вялые реакции на поворот руля, ощутимо кренится при активных маневрах и достаточно жестко отрабатывает неровности. Правда, подвеску при этом не пробивает.

Любопытно, что машину упростили по конструкции. Прежде кроссоверам в дорогих комплектациях полагалась независимая задняя подвеска. После рестайлинга на все Tiggo 4 Pro устанавливают упругую балку. Хотя поведении «китайца» на дороге от этого существенно не изменилось.

Сэкономили на безопасности

Система стабилизации стоит на всех «четверках». А с подушками — бедновато. В двух младших уровнях оснащения (всего их пять) стоят только фронтальные.

Чтобы получить версию с боковыми, надо заплатить как минимум 2,28 млн рублей. При этом шторок безопасности модели вовсе не положено. Как-то странно для современного кроссовера. К тому же только что обновившегося.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Как, например, Chery Tiggo 4 Pro — продукт глубокой модернизации кроссовера предыдущего поколения.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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