Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — журнал За рулем

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

А в салоне автомобилей было еще много других подарков нашим ребятам, которые сейчас воюют на передовой.

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В выходные представители Народного фронта объезжали воинские части в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, вручая автомобили и подарки бойцам. Возглавил праздничный кортеж Дед Мороз из Великого Устюга. Корреспондент «За рулем» тоже побывал на мероприятии вручения.

Тысячи неравнодушных россиян перечислили средства на приобретение новогодних подарков. Закупил гуманитарный груз Народный фронт, а привезли нужные вещи на передовую военкоры, актеры, спортсмены, телеведущие и представители СМИ. До Нового года поздравления от россиян получат более 50 воинских частей, находящихся на линии соприкосновения.

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Гуманитарный груз

Салоны машин забиты подарками, правда, не совсем обычными. Это ружья против дронов, тепловизоры, квадрокоптеры, тактические стрелковые наушники, медицинские наборы и гитары, подписанные Александром Скляром, Гариком Сукачевым и Дмитрием Певцовым.

Особый восторг у бойцов вызывали полевые бани, которые тоже вошли в подарочный комплект.

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

Но, разумеется, самое главное, что на пожертвования людей удалось приобрести несколько десятков трехдверных Нив и УАЗов Пикап. Обстоятельства потребовали именно таких машин: простых, маневренных, ремонтопригодных. Почему именно трехдверная Нива? Один из бойцов ответил так: база короче, проходимость лучше, меньше ломаются — такие машины в условиях СВО функциональнее.

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

На линию соприкосновения

Подарочные автомобили стали разъезжаться по «точкам», представитель «За рулем» Степан Кузьменко в составе поздравительной бригады отправился в воинские подразделения, которые находятся на окраине Донецка. Вместе с ним в составе его бригады ехали депутат Госдумы Жанна Рябцева и чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Степан Кузьменко, заместитель генерального директора «За рулем»:

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Люди все напряженные, недавно из окопов, наша помощь и просто внимание оказывали колоссальную поддержку, это было заметно по лицам ребят. Но ситуация, конечно, там непростая.

Нам повезло, что в тот день стелился густой туман, боевые дроны противника особо не летали, а вот на следующий день, когда мы уехали, место сбора пытались обстрелять. К счастью, там уже никого не было.

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

Кроме Деда Мороза в новогодней бригаде было несколько снегурочек. Вернувшись с передовой, где они подбадривали бойцов, девушки направились в военные госпитали, навестить наших ребят, которые проходят реабилитацию.

Наши шины

Напомним также, что издательство «За рулем» совместно с Народным фронтом вело сбор подержанных шин и средств на их закупку для автомобильной техники подразделений ЛНР и ДНР. Подержанных — потому что за те же деньги их можно купить больше, а в условиях боевых действий, разбитых дорог, усеянных осколками от снарядов, они все равно «ходят» не больше 1–2 тысяч километров.

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

Шины уже приобретены и скоро Степан вновь отправится на линию соприкосновения, чтобы передать их водителям, которые возят наших бойцов. Мы знаем, что в автомобильных покрышках остро нуждаются подразделения войск для выполнения как военных задач, так и задач по обеспечению правопорядка на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Нужны они и для машин скорой помощи и автомобилей, доставляющих гуманитарную помощь жителям этих регионов.

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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

В сентябре жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали на референдуме за присоединение к России.

Фото: Depositphotos

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Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

А в салоне автомобилей было еще много других подарков нашим ребятам, которые сейчас воюют на передовой.

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379879Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379873Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379897Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379882Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

А в салоне автомобилей было еще много других подарков нашим ребятам, которые сейчас воюют на передовой.

Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379873Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379879Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379871Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379897Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО — фото 1379882Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
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