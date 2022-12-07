Он используется в зоне проведения СВО: для технической разведки, разминирования и восстановления ж/д-путей.

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В зоне проведения специальной военной операции работает уникальный специальный поезд, который был построен военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО).

Состав полностью бронирован, а на платформах есть самое разное вооружение, а также укрытия с бойницами для отражения нападений противника.

Тепловоз расположен в середине состава, платформы от которого располагаются в обе стороны зеркально. В хвосте и в голове прицеплены бронекапсулы, защищенные пластинами толщиной до 20 миллиметров. Внутри эти платформы обложены мешками с песком.

Далее, ближе к тепловозу, идут платформы, на которых установлены крупнокалиберные пулеметы и зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Главный калибр — спаренная 23-мм пушка. Также оборудованы позиции для снайперов.

«Во время движения выявляем низколетящие воздушные цели с возможностью поражения до 1,5 км, также укрепленные позиции, наземную легкобронированную технику с возможностью поражения до 2,5 км», — рассказал начальник расчета зенитной установки Вячеслав.

Главные задачи поезда — техническая разведка, разминирование и восстановление разрушенных дорожных направлений. Также бронепоезд сопровождает эшелоны с грузами, личным составом и техникой.

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«Основной задачей специального поезда является проведение технической разведки железнодорожного участка, сопровождение грузов, восстановление разрушенных участков, путей и искусственных сооружений… Отражение при нападении ДРГ — у нас есть для этого личный состав. Платформа прикрытия идет самая первая. Основная ее задача — при срабатывании взрывных устройств брать удар на себя. На ней находятся материалы верхнего строения путей, которые нам позволяют в кратчайшие сроки восстановить разрушенные участки, если такие у нас будут попадаться», — сказал начальник специального поезда Сергей.

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Фото: Минобороны России