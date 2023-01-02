Для восстановления потерянных шипов понадобится всего 1,5–3 тысячи рублей, что значительно дешевле покупки нового комплекта резины.

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В процессе эксплуатации шипованной зимней резины шипы могут теряться. Но переживать об этом не стоит, заверяют эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Автомобилисты могут приобрести ремкомплекты для восстановления шипов — новые шипы легко и быстро монтируются в уже имеющиеся в шинах отверстия и прочно там держатся.

Но прежде чем бежать в магазин или на маркетплейс за ремкомплектом, нужно выяснить несколько важных вещей (иначе может оказаться, что восстановление шипов не требуется, и деньги вы потратите зря).

Первым делом нужно выяснить, не слишком ли изношены ваши шины. От этого зависит, целесообразно ли их шиповать вообще. Возможно, разумнее будет купить новый комплект шин. Глубина протектора должна составлять не менее 4,5 мм, а значит смысл дошиповывать есть только в случае, когда глубина протектора составляет от 5,5–6 мм. За 7–8 лет эксплуатации шины теряют свою эластичность и уже не годятся для безопасной езды. Поэтому не стоит тратить деньги и усилия на ошиповку шин, которым уже более шести лет. К тому же в старой резине шины будут держаться очень плохо и все равно быстро вылетят.

Если с первыми двумя пунктами все хорошо, то следует определить, какая длина ремонтных шипов вам потребуется. Это зависит не от глубины протектора, а от глубины посадочных отверстий под шипы. Измерить ее более точно можно штангенциркулем. Если в колесе не хватает всего пары шипов, восстанавливать «зубы» не стоит. Смысла в ошиповке нет, даже если в шине не хватает 10 шипов. Эксперты указывают, что стоит ошиповывать только те покрышки, в которых не хватает 15–20 и более шипов.

В продаже можно встретить немало устройств для ошиповки. Их называют дошипунами. Тест семи самых популярных приспособлений вы найдете в январском выпуске журнала «За рулем» —уже в продаже.

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С 1 января вводится новая пошлина на машины. Также увеличится размер некоторых уже действующих пошлин.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Дошипуны», опубликованной в журнале «За рулем» №01/2023.