С 1 января вводится новая пошлина на машины

В 2023 году вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. В результате размер некоторых пошлин увеличится.
Также с 1 января 2023 года вводится новая пошлина, которую надо будет платить за автомобили, перевозящие опасные грузы.
Эти поправки в Налоговый кодекс утвердили еще летом 2022 года.
Получая разрешение на изменение конструкции транспортного средства нужно будет оплачивать уже 1000 рублей. Это и доукомплектование, и переоборудование грузовиков. В частности, установка ГБО, замена фар и т.п.
«За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», — рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.
Одну тысячу рублей будут взымать и за изготовление документов взамен утерянных или испорченных, а также за продление свидетельства.
Пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией будет увеличена с 800 до 1500 рублей. Ее оплачивают при постановке на учет самодельных автомобилей, при внесении изменений в оснащение машины или при ввозе в страну иномарки.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Новый китайский внедорожник — теперь и плавающий.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Depositphotos