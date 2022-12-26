С 1 января вводится новая пошлина на машины — журнал За рулем

С 1 января вводится новая пошлина на машины

Также увеличится размер некоторых уже действующих пошлин.

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В 2023 году вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. В результате размер некоторых пошлин увеличится.

Также с 1 января 2023 года вводится новая пошлина, которую надо будет платить за автомобили, перевозящие опасные грузы.

Эти поправки в Налоговый кодекс утвердили еще летом 2022 года.

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Получая разрешение на изменение конструкции транспортного средства нужно будет оплачивать уже 1000 рублей. Это и доукомплектование, и переоборудование грузовиков. В частности, установка ГБО, замена фар и т.п.

«За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», — рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

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Одну тысячу рублей будут взымать и за изготовление документов взамен утерянных или испорченных, а также за продление свидетельства.

Пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией будет увеличена с 800 до 1500 рублей. Ее оплачивают при постановке на учет самодельных автомобилей, при внесении изменений в оснащение машины или при ввозе в страну иномарки.

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Фото: Depositphotos

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