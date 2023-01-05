5 поводов купить «американскую Ниву»

Ford Bronco завозится в Россию по схеме параллельного импорта.

Материалы по теме Новый Ford Edge — о таком кроссовере вы мечтали

У Ford Bronco есть трехдверная версия, которая очень похожа на нашу Ниву. Именно этот внедорожник был выбран для тест-драйва экспертом «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александром Виноградовым.

Небольшой Бронко оснащен турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 270 л.с. и 10-ступенчатым автоматом. Такой внедорожник стоит 69,5 тысячи долларов (5 млн рублей по курсу на конец 2022 года). Таможенный и утилизационный сборы добавляют к ценнику еще пару миллионов. Итого 7 млн рублей.

И вот какие «плюшки» получаешь за такие деньги.

1. Въезд на вертикальные стены

Это, конечно, преувеличение, но при определенной сноровке такое возможно. Угол въезда составляет почти 45 градусов, и, вывернув руль, можно преодолевать очень серьезные преграды. Добавьте к этому дорожный просвет почти в 30 см, понижающую передачу, блокировки обоих дифференциалов и отключение переднего стабилизатора. Да, это серьезный вездеход даже в базе.

2. Разворот на месте

Функция силового разворота Trail Turn Assist — гениальна, проста и незаменима. Она подтормаживает внутреннее заднее колесо, из-за чего Bronco начинает вертеться на месте.

3. Непотопляемый салон

Интерьер разрабатывался так, чтобы не бояться воды. Ни во время преодоления бродов, ни во время мойки автомобиля. Вся электроника надежно защищена от воды, которая не может добраться до нее даже через кнопки. То есть салон можно мыть из шланга, а воду потом слить через специальные отверстия с пробками в полу.

Материалы по теме Такой Tank 300 нам нужен — в кибер-стиле

4. Больше газа — меньше проблем

Все неровности подвеска Бронко проглатывает без последствий, будь то «лежачие полицейские» или бордюры, корни, пеньки, валуны и так далее. Но при этом на ровном асфальте автомобиль прекрасно управляется и не кренится, послушно меняя траекторию.

5. Дефицит запчастей

Его нет. Все расходники унифицированы с расходниками других моделей, которые катаются по нашим дорогам. То есть купить их можно в большинстве магазинов запчастей. Исключение — лишь воздушный фильтр, который поставляется на заказ.

О других особенностях Ford Bronco читайте в январском номере журнала «За рулем» — уже в продаже. Журнал можно купить и на маркетплейсах:

Changan Lamore — новый среднеразмерный седан (конкурент Камри, К5 и Сонаты).

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Нива по-американски», опубликованной в журнале «За рулем» №1 за 2023 год.