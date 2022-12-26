Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты — журнал За рулем

Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты

Changan представил новый среднеразмерный седан Lamore, который в Китае получил название Yida.

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Новый автомобиль построен на платформе Ark и получил новый язык дизайна марки.

Отличительная черта новой внешности — бескаркасная решетка радиатора. Также у машины узкие фары и вертикальные воздухозаборники по бокам бампера.

Видны скрытые дверные ручки, а передние и задние крылья выступают за плоскость дверей. Задний бампер имеет выступающую верхнюю часть, а не нижнюю, что делает профиль машины интереснее.

Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты

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Длина, ширина и высота Changan Lamore составляют 4770, 1840 и 1440 мм соответственно, а колесная база достигает 2765мм. Для сравнения, длина Toyota Camry составляет 4825 мм, Kia K5 — 4905 мм, а Hyundai Sonata — 4855 мм.

Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты

В салоне установлен огромный вертикальный тачскрин с интеллектуальной интерактивной системой нового поколения (чип MTK 8666, 8-ядерный процессор частотой 2 ГГц мощностью 2 триллиона вычислений в секунду) с голосовым управлением и управлением жестами.

Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты

Автомобиль также оснащен системой мониторинга состояния водителя и пассажиров, включая детей.

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Что касается двигателя, то под капотом — четырехцилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом Blue Whale NE1.5T нового поколения. Его мощность составляет 170 л.с., а крутящий момент — 260 Нм. Топливо распыляется под давлением в 350 бар в мельчайшую пыль. Благодаря этой и другим системам, а также 7-ступенчатому роботу с двумя сцеплениями расход топлива седана составляет всего 5,99 литров на 100 км.

Стоимость Changan Lamore пока не объявлена.

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Фото: Changan

Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты

Changan представил новый среднеразмерный седан Lamore, который в Китае получил название Yida.

Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты — фото 1379892Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты — фото 1379889Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты — фото 1379891Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты
Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты

Changan представил новый среднеразмерный седан Lamore, который в Китае получил название Yida.

Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты — фото 1379891Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты — фото 1379889Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты — фото 1379892Новый Changan — конкурент Камри, К5 и Сонаты
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