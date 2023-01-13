Необдуманное поведение способно спровоцировать на конфликт даже самого беспристрастного сотрудника ДПС.

1. «Знаток закона»

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Любит совать чуть ли не в лицо инспектору смартфон, приговаривая: «Назовите причину остановки, дайте ваши документы, сейчас сфотографирую номер значка»… Рассчитывает, что, увидев смартфон, сотрудник «не захочет связываться» и быстро отпустит.

На деле таким поведением водитель показывает, что не доверяет инспектору и не ждет от него ничего хорошего. Чем вызывает у представителя власти ответное раздражение и желание провести проверку по полной программе, в том числе и на алкоголь. Кто знает, чем вызван напор — не горячительным ли?

Конечно, инспектор ДПС должен представиться и назвать причину остановки — но без «указаний» и понуканий водителя. И снимать беседу с сотрудником ГИБДД вы имеете полное право. Главное, чтобы съемка не выглядела как попытка противопоставить себя представителю власти.

2. «Свой парень»

Для многих нарушений существует так называемая «вилка» — минимальная и максимальная сумма штрафа. В ряде случаев можно отделаться и вовсе предупреждением. Панибратское «командир», «начальник», как и переход на «ты», снижают вероятность снисхождения до нуля. Фраза: «А вы сами что, никогда не нарушали?» ничего, кроме желания устроить автомобилисту самую серьезную проверку, не вызовет.

Важно. Воздержитесь от грубых и бранных слов в беседе с инспектором — в каком бы эмоциональном состоянии вы ни находились. Крепкие выражения в разговоре с инспектором могут быть квалифицированы как публичное оскорбление при исполнении служебных обязанностей. По статье 319 УК РФ за такое правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей (либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года).

3. «Нытик»

Когда такого водителя останавливают за совершенное нарушение, он жалуется на тяжелую жизнь, на неправильное поведение соседей по потоку и клянется, что «больше никогда».

Вместо ожидаемого сочувствия вызывает лишь раздражение — ведь работу сотрудников ДПС легкой тоже не назовешь.

Ну а самая большая ошибка — предлагать «договориться на месте».

Пытаясь избежать ответственности за административное правонарушение, такой водитель может стать фигурантом дела уголовного.

Попытка дать взятку сотруднику ГИБДД может обернуться в лучшем случае штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки. А в худшем — лишением свободы сроком до 2 лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (ст. 291 УК РФ).

4. «Опаздывающий»

Надеется, что инспектор войдет в положение — ведь ему тоже наверняка доводилось торопиться в аэропорт или на мероприятие. Вопреки ожиданиям документы такого водителя проверяют медленно и дотошно.

Во-первых, потому что инспектор слышит подобные просьбы десятки раз за дежурство. Во-вторых, никто не любит, когда во время работы его поторапливают. Такое поведение воспринимается как неуважение и к самому инспектору, и к его работе.

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