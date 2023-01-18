Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации — журнал За рулем

Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации

Если протяженность поездок не больше 8 км — ваш автомобиль в зоне риска. Но есть проверенные средства, как избежать проблем.

1. Масло теряет свойства

Материалы по теме
А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой 2023

При прогреве двигателя в масло попадает топливо. Это происходит из-за того, что мотор, пока он холодный, работает на обогащенной смеси. А за короткую поездку топливо не успевает испариться. Оно накапливается в масле и ухудшает его свойства.

При таких режимах езды в масле скапливается не только топливо, но и вода. При остывании двигателя на стенках цилиндров образуется конденсат, и капли стекают в поддон. Вода с маслом образуют эмульсию, имеющую низкие смазывающие свойства.

Иногда замерзшая в поддоне вода даже перекрывает подачу масла через маслоприемник.

Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатацииУровень масла зимой может оказаться выше максимума. Причина проста — в масле много топлива и воды.
Уровень масла зимой может оказаться выше максимума. Причина проста — в масле много топлива и воды.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Есть два способа борьбы с этими опасными явлениями.

Первый — вдвое чаще менять масло.

Второй — периодически совершать регулярные поездки (не менее 15 минут) по скоростным магистралям. Обороты двигателя должны быть выше 4000 в минуту. Чтобы их проще было развить, включите пониженную передачу. Если у автомата или вариатора нет ручного выбора скоростей, можно перевести коробку в спортивный режим.

2. Образуется нагар

Это происходит, если мотор долгое время работает на обогащенной смеси и при низких температурах. Камера сгорания, клапаны, свечи зажигания покрываются толстым слоем углеродистых отложений.

Такие режимы работы могут приводить к закоксовке поршневых колец. Как следствие — масложор. Могут отказывать заросшие нагаром свечи зажигания и даже прогорать клапаны, если нагар будет препятствовать их полному закрытию.

Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатацииНестарая свеча буквально облеплена нагаром. Нет самоочистки из-за коротких поездок.
Нестарая свеча буквально облеплена нагаром. Нет самоочистки из-за коротких поездок.

Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатацииЧастица нагара, попавшая под клапан, привела к прогару.
Частица нагара, попавшая под клапан, привела к прогару.

3. Повреждается нейтрализатор

При частой работе на обогащенной смеси на сотах каталитического нейтрализатора образуется подобие нагара.

Сюда же летят частицы сажи (нагара), оторвавшиеся от днища поршня или других деталей камеры сгорания.

И здесь лучшей профилактикой будет поездка на повышенных оборотах двигателя.

Только помните, что перед такими заездами мотор должен быть полностью прогрет.

4. Забивается сажевый фильтр

Регенерация сажевого фильтра на автомобиле с дизелем происходит при длительном движении на высокой скорости.

Если автомобиль долгое время ездит в городе, прожига не происходит.

О забитом фильтре сигнализируют соответствующие символы на приборной панели и даже потеря двигателем мощности и рост расхода топлива.

Продолжение — на следующей странице.

Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации

Если протяженность поездок не больше 8 км — ваш автомобиль в зоне риска. Но есть проверенные средства, как избежать проблем.

Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации — фото 1384678Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации — фото 1384679Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации — фото 1384680Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации — фото 1384682Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации — фото 1384681Как короткие поездки губят машину — 7 последствий зимней эксплуатации
Наше новое видео
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров364
Оцените материал
4:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: