Если протяженность поездок не больше 8 км — ваш автомобиль в зоне риска. Но есть проверенные средства, как избежать проблем.

1. Масло теряет свойства

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При прогреве двигателя в масло попадает топливо. Это происходит из-за того, что мотор, пока он холодный, работает на обогащенной смеси. А за короткую поездку топливо не успевает испариться. Оно накапливается в масле и ухудшает его свойства.

При таких режимах езды в масле скапливается не только топливо, но и вода. При остывании двигателя на стенках цилиндров образуется конденсат, и капли стекают в поддон. Вода с маслом образуют эмульсию, имеющую низкие смазывающие свойства.

Иногда замерзшая в поддоне вода даже перекрывает подачу масла через маслоприемник.

Уровень масла зимой может оказаться выше максимума. Причина проста — в масле много топлива и воды.

Есть два способа борьбы с этими опасными явлениями.

Первый — вдвое чаще менять масло.

Второй — периодически совершать регулярные поездки (не менее 15 минут) по скоростным магистралям. Обороты двигателя должны быть выше 4000 в минуту. Чтобы их проще было развить, включите пониженную передачу. Если у автомата или вариатора нет ручного выбора скоростей, можно перевести коробку в спортивный режим.

2. Образуется нагар

Это происходит, если мотор долгое время работает на обогащенной смеси и при низких температурах. Камера сгорания, клапаны, свечи зажигания покрываются толстым слоем углеродистых отложений.

Такие режимы работы могут приводить к закоксовке поршневых колец. Как следствие — масложор. Могут отказывать заросшие нагаром свечи зажигания и даже прогорать клапаны, если нагар будет препятствовать их полному закрытию.

Нестарая свеча буквально облеплена нагаром. Нет самоочистки из-за коротких поездок. Частица нагара, попавшая под клапан, привела к прогару.

3. Повреждается нейтрализатор

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При частой работе на обогащенной смеси на сотах каталитического нейтрализатора образуется подобие нагара.

Сюда же летят частицы сажи (нагара), оторвавшиеся от днища поршня или других деталей камеры сгорания.

И здесь лучшей профилактикой будет поездка на повышенных оборотах двигателя.

Только помните, что перед такими заездами мотор должен быть полностью прогрет.

4. Забивается сажевый фильтр

Регенерация сажевого фильтра на автомобиле с дизелем происходит при длительном движении на высокой скорости.

Если автомобиль долгое время ездит в городе, прожига не происходит.

О забитом фильтре сигнализируют соответствующие символы на приборной панели и даже потеря двигателем мощности и рост расхода топлива.

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