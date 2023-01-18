Все нововведения касаются получения и замены водительского удостоверения.

1. Правам продлили жизнь

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Если срок действия вашего водительского удостоверения заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, менять их не надо. Действие документа автоматически продлевается еще на 3 года.

Например, если права актуальны до 30.11.2023 года, новые надо будет получить до 30.11.2026 года.

Сам «пластик» тоже менять не придется — нужные изменения появятся в электронном виде в базе ГИБДД, и вопросов у инспекторов к обладателям «старых» прав возникнуть не должно. (Если все-таки возникнут, ссылайтесь на Постановление Правительства РФ № 626 от 9 апреля 2022 года).

«Отсрочка» не распространяется на водителей, которые планируют выезжать за границу — они по-прежнему не имеют права управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением.

2. Госпошлина за выдачу прав выросла

С 1 января 2023 года Минфин отменил скидку 30% при оформлении водительского удостоверения через портал Госуслуг.

За получение своего первого водительского удостоверения либо за замену документа придется заплатить 2000 рублей (ранее со скидкой — 1400 рублей).

3. Медсправку на экзамен в ГИБДД можно не приносить

Проходить медкомиссию и получать справку об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем по-прежнему необходимо.

Просто теперь можно не бояться потерять документ. С 1 марта 2023 года нужную информацию ГИБДД будет запрашивать в электронном виде напрямую через Минздрав.

Но в первое время, пока система будет проходить «обкатку», лучше по старинке приходить в ГИБДД со справкой на руках.

4. Новые основания для аннулирования прав

С 1 марта 2023 года водительское удостоверение будет аннулировано, если:

его выдали на основе документов, которые были признаны поддельными;

будет доказано, что права выдали с нарушением правил;

у водителя выявят медицинские противопоказания для управления ТС;

водитель не придет на внеочередное обязательное медосвидетельствование (при поступлении сведений об аннулировании медицинского заключения).

На практике это будет выглядеть примерно так: если врач впервые выявит у пациента заболевание, с которым запрещено управлять ТС (например, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ) или заболевание, при котором можно управлять авто с ограничениями (например, серьезно снизилось зрение), информация об этом будет передана в единую информационную систему здравоохранения.

Действующая медсправка будет аннулирована, а водителя обяжут пройти внеочередное медосвидетельствование. После чего он сможет оформить новые права с учетом произошедших изменений в состоянии здоровья.

5. Вернуть права после лишения станет сложнее

Если водитель отказался проходить медосвидетельствование или сел за руль нетрезвым, ему будет запрещено сдавать экзамен в ГИБДД в течение года после решения суда о лишении прав.

6. Права будут оформлять по-новому

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Если 1 марта 2023 года вступят в силу поправки к приказу МВД № 365 «О введении в действие водительского удостоверения», права будут оформлять без штрих-кода на обратной стороне.

По задумке штрих-код должен был облегчить работу сотрудников ГИБДД: в нем содержались сведения о том, где, кому и когда были выданы права.

Но на практике выяснилось, что штрих-кодом мало кто пользуется.

7. Стать водителем автобуса будет сложнее

Сейчас получить категорию D может любой человек, сдавший экзамен. С 1 сентября 2023 года категорию D будут открывать только водителям, уже имеющим не менее года стажа в категории B или С.

8. Зато с прицепами станет проще

Сейчас каждую категорию с приставкой «Е» приходится получать отдельно — проходить обучение, сдавать экзамен.

В 2023 году водителям, у которых уже открыты категории CE (грузовик с прицепом) и B (и при этом стаж управления легковым авто превышает 1 год), планируют автоматически открывать категорию BE (легковой автомобиль с прицепом).

Процедура экзамена тоже изменится

В частности, будет объединена его практическая часть. Все испытание станут проходить на реальной дороге (вместо площадки и города, которые пока сдаются отдельно).

Ученик будет следовать по неизвестному ему маршруту, выбранному сотрудником ГИБДД. Появятся новые элементы и маневры.

Кроме того, в автомобиле с согласия экзаменуемого смогут присутствовать третьи лица (например, еще один ученик и т.п.) — считается, что это позволит сделать экзамен более прозрачным.