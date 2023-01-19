Терминаторы в зоне СВО: зачем они там появились?

Эти боевые машины способны выдать огненный шквал из снарядов, ракет, гранат и пуль. И подавить фактически любые цели противника.

Миссия Терминатора

Материалы по теме Армейский вездеход «Мотолыга»: лучший со времен СССР

Какие задачи выполняют боевые машины поддержки танков (сокращенно БМПТ)? Объяснение простое: есть цели, опасные для наших Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. И при этом непригодные для поражения главными танковыми калибрами.

Для борьбы с расчетами переносных ПТУР, гранатометчиками, мелкими и воздушными целями лучше подходит другое вооружение. Как раз то, что есть на борту легкобронированной техники. Но она в боевых порядках с танками слишком уязвима из-за слабой защиты. Особенно в современном бою. И особенно при штурме населенных пунктов.

Вот эту нишу и призваны заполнить БМПТ. Причем в силу мощного вооружения и крепкой брони Терминаторы способны выступать не только средством огневой поддержки танков, но и самостоятельными боевыми единицами.

БМПТ Терминатор производят в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе.

Как в танке

Существует две основных модификации: БМПТ Терминатор, в основе которой шасси Т-90, и Терминатор-72 (она же Терминатор-2) на шасси Т-72. Первую строят с нуля, вторая — это модернизация складских или устаревших машин без радикальной переделки корпуса.

Отличить их просто — у базового Терминатора в передней части корпуса есть две надгусеничные ниши с гранатометами. Именно эту модификацию можно видеть в видеохронике СВО.

Корпус машины сделан из комбинированной противоснарядной брони. Поверх нее смонтированы модули современной динамической защиты «Реликт». Есть и бортовые экраны с защитными блоками, а в кормовой части установлены противокумулятивные решетки. Они укрывают моторно-трансмиссионное отделение. Дальнейшее усиление обороны предусматривает монтаж мягких (тканевых) бортовых экранов с дополнительной динамической защитой.

Кроме того, БМПТ умеет защищаться активно. В машине установлен комплекс оптико-электронного подавления лазерных дальномеров и систем наведения противника. Он предупреждает экипаж об облучении и автоматически, с помощью пусковых установок отстреливает гранаты ЗД17 для постановки аэрозольной завесы.

По защищенности Терминаторы не уступают танкам. А с учетом идентичной проходимости, скорости, запаса хода как нельзя лучше подходят для совместных действий в одних боевых порядках.

И еще немаловажный фактор в полевых условиях — унификация с танками по многим узлам и агрегатам. Это упрощает ремонт и снабжение запасными частями.

В арсенале — сверхзвуковые ракеты

Самое мощное оружие Терминатора находится внутри четырех труб, закрепленных на боевом модуле. Это пусковые установки комплекса управляемого вооружения (КУВ) Б07С1 «Атака-Т».

Система управления применяемых сверхзвуковых ракет — полуавтоматическое наведение в луче лазера или командное с передачей по радиолинии.

Номенклатура боевых частей ракет разнообразна. Боеприпас 9М120–1 — тандемная кумулятивная ПТУР с пробитием гомогенной (однородной) брони толщиной не менее 800 мм за динамической защитой. 9М120–1Ф — фугасная боевая часть с объемно-детонирующим (термобарическим) составом мощностью 9,5 кг в тротиловом эквиваленте. 9М120-1Ф-1 — осколочно-фугасный боеприпас с бесконтактным взрывателем.

На боевом модуле — пусковые установки «Атака-Т». Скорость полета ракет — до 550 м/с.

Такой арсенал позволяет круглосуточно на расстоянии до 6 км поражать танки и бронированные машины (в том числе движущиеся), ДОТы и фортификационные сооружения, живую силу противника и воздушные низко летящие со скоростью до 400 км/ч цели.

Среди перспективных разработок — ракеты с увеличенной дальностью и лучшей бронепробиваемостью. Пусковые установки Терминаторов защищены броневыми листами от осколков и огня стрелкового оружия.

Продолжение — на следующей странице.