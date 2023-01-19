Достичь зимой летних показателей расхода топлива практически невозможно. Но сократить их вполне реально.

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Причин повышения расхода топлива множество. Мотор дольше прогревается, много тепла уходит на отопление салона. Да и при кратковременных остановках его совсем не глушат.

Одновременно задействованы почти все энергопотребители — от обогревателей стекол и сидений до дворников.

Под колесами вместо сухого асфальта — снежная каша. Очевидно, выше сопротивление качению — больше расход топлива. Впрочем, даже на чистой дороге зимние шины катятся хуже летних.

1. Выключите лишние потребители

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Современный автомобиль буквально напичкан системами, повышающими комфорт и безопасность. И все они потребляют электричество, а соответственно, и расходуют топливо.

Самые энергозатратные как раз те, что дают тепло. И про них часто забывают, оставляя включенными. Например, вхолостую порой работают обогревы зеркал и стекол (хотя снег и лед на них уже растаял). Или напрасно греется сиденье под детским креслом.

Рационально (даже не ограничивая себя в комфорте), используя эти приборы, можно сэкономить до 5% топлива.

2. Не прогревайте (долго!) мотор

Избегаем крайностей. Первая — пускаю мотор и тут же еду. Вторая — стою на месте, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. И то, и другое неразумно.

Оптимальный вариант: пустить мотор, смахнуть с машины снег, освободить дворники и медленно тронуться в путь, буквально «облизывая» правую педаль.

При этом и движок прогреется быстрее, и расход будет минимально возможным. Да и соседи не будут возмущаться прогревом машины под их окнами.

Автоодеяла реально помогают сохранять тепло в моторном отсеке. Двигатель быстрее прогревается, а расход топлива, соответственно, снижается.

3. Чистите кузов

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За ночь на машину может намести многосантиметровый слой снега. А мы часто спешим и стряхивать его некогда. Сугроб на крыше не только ухудшает аэродинамику, но и увеличивает массу. То и другое, пусть незначительно, но все же влияет на расход топлива.

К тому же сугроб на крыше — потенциальная опасность как для вас, так и для окружающих. Снежная масса может сорваться в лоб автомобилю, едущему за вами, мгновенно перекрыв тому обзор (и он может «догнать» вас). А при резком торможении съедет на ваш капот и «ослепит» уже вас.

Смахивание снега вполне можно совмещать с прогревом мотора. Вы же не поедете, если ничего не видите. Да и ПДД это запрещают.

4. Проверьте давление

Речь не о том, что в артериях, а о давлении воздуха в шинах. При переобувке на зиму в колеса часто закачают теплый воздух. И поэтому на морозе давление в шинах оказывается ниже нормы.

А езда на полуспущенных шинах ведет к ухудшению экономичности машины. Чтобы были понятны масштабы бедствия: пониженное даже на 0,3 бара давление приводит к тому, что расход топлива может повыситься на 5% (подробнее читайте тут).

Проверяйте хотя бы раз в месяц давление в шинах — окупится.

5. Поднимите ногу с газа

Это самый эффективный способ свести расход горючки к минимуму. Прекратите разгоны «газ в пол» и резкие торможения. Не участвуйте в светофорных гонках, не перемещайте стрелку спидометра за сотню там, где нет реальной необходимости.

Удивитесь, но таким образом можно сэкономить несколько литров на «сотню». Да и штрафов меньше заплатите.

6. Откажитесь (на день!) от автомобиля

Бывают безвыходные ситуации, когда без автомобиля нельзя. Тем более если автомобиль — это не только средство передвижения, но и заработка. Однако лично знаю автовладельцев, которые даже за хлебом в соседней квартал на машине ездят.

А ведь в определенных ситуациях быстрее и удобнее воспользоваться общественным транспортом или просто прогуляться пешком. Сэкономите не только до 100% на топливе, но и сбережете не менее драгоценное время.

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