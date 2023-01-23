Китайский кроссовер по цене новой Нивы - 6 достойных вариантов

Главные стимулы для покупки «китайцев» - иномарки, и очень недорогие. Но и проблем с ними больше, чем с другими моделями. Поэтому с выбором надо быть очень осторожным.

В общих чертах

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Выдающихся (по качеству исполнения или характеристикам) среди трех десятков моделей нет. Основная часть — только с передним приводом. И все довольно щедро оснащены — уж точно богаче Дастера и, тем более, Нивы.

Собирали большинство моделей у нас: в Черкесске, Калининграде, Таганроге или Липецке. Покупатели обнаруживали и описывали многочисленные огрехи сборки. На вторичке заводские недоделки серьезного значения уже не имеют — предыдущие владельцы активно их устраняли.

Хуже, что почти все прежние китайские модели не отличаются высокой коррозионной стойкостью. Это одна из основных причин низкого спроса на подержанных «китайцев» — и отсюда привлекательных цен.

У большинства неплохие моторы — выдерживают 250–350 тысяч км. Почти все ведут историю от японских агрегатов, но прошли доработку под актуальные нормы выбросов.

С коробками передач хуже. Исходники нередко тоже японские, но что-то с ними сделали не то — и ресурс у многих в итоге нестабильный.

Brilliance V5

Продавали с 2014 по 2017 год. Цены: от 500 тысяч рублей до миллиона с хвостиком. Есть машины с ничтожными пробегами 20–30 тысяч км.

Выпускали в Черкесске только версию 4х2. Машины 4х4 с китайского рынка попадали к нам в единичных экземплярах. Ржавеет быстро.

Отзывы о надежности противоречивы. Одни отходили под 200 тысяч км без ремонта, другие не вылезали из сервиса. Много жалоб на отказы электрики и прочие внезапные мелкие поломки.

Рулевую рейку часто меняли по гарантии. Ходовая не очень стойкая, ватные по ощущениям тормоза.

По главным агрегатам лавины претензий нет. Разве что мотор 1.6 «не едет».

Машин с механикой и гидроавтоматом примерно поровну. МКП ведет родословную от Тойоты, АКП — от Hyundai.

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Бензиновый атмосферник 1.6 (110 л.с.) также известен под названием Mitsubishi 4A92S. Здесь он в адаптированном виде, но хуже не стал. Хотя и лучше тоже — масложор присутствует, цепь ГРМ может растянуться после 100 тысяч км. По паспорту «заточен» на АИ-95.

На рестайлинговых машинах (их продано несколько десятков) уже турбомотор 1.5 (143 л.с.).

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Brilliance можно тут.

Chery Tiggo T11

Продавали до 2015 года. За 8-летние машины просят 550–720 тысяч рублей. И среди них уже нет 4х4 — полный привод возможен только до 2014 года.

Самый многочисленный из китайских кроссоверов на вторичке. В разные периоды собирали в Калининграде, Таганроге, Черкесске. Существует также лицензионный близнец — Vortex Tingo.

Много нареканий к сборке и качеству отдельных комплектующих. Ржавеет стремительно. Слишком низкий ресурс выявлен у топливных насосов, генераторов, катушек зажигания и кое-чего еще. Подвеска сыпучая, часто капризничает электрика.

Автомат Renault DP0 — скопище слабых мест. Механика страдает быстрым износом валов и синхронизаторов.

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На высокий ресурс вариатора и робота рассчитывать наивно.

Двигатели 2.0 (136 л.с.) и 2.4 (129 л.с.) ведут родословную от Mitsubishi. При рестайлинге (такая версия Tiggo именуется FL) пришли 1.6 (119 л.с.) и 1.9 (132 л.с.).

Самыми надежными считают 1.6 и 2.0, а 2.4 с пробегом под 200 тысяч км лучше избегать. Хотя и он может дожить до 300 тысяч.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Chery можно тут.

Lifan X60

Продавали с 2012 до 2018 года. Цены — от 400 тысяч рублей. Свежие машины с пробегом менее 100 тысяч км — от 650 тысяч рублей.

Полного привода нет, собирали в Черкесске — полный цикл со сваркой и окраской. У новых машин регулярно находили брак окраски и сборки — в том числе перекосы стекол, дверей и замков. Ломается часто, ржавеет быстро. Хвалят крепкую подвеску и единственный (очень надежный) мотор 1.8 (128 л.с.) — доработанную копию тойотовского.

Гидроавтомата нет, только голландский вариатор VT2 (разработчик в 2016-м перешел под контроль группы китайских компаний). У МКП неудачные передаточные числа и быстрый износ подшипников.

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Вариатор, как ни странно, живет свыше 200 тысяч км, но переборка его очень дорога, а запчасти в дефиците.

Очень схожий набор качеств у более компактного Лифана X50.

Неплохой мотор 1.5 (103 л.с.) с тойотовскими корнями, МКП со слабыми синхронизаторами и непонятный вариатор Jianglu & Rongda RDC15 (до 100 тысяч км с ним обычно все хорошо).

Ржавеет быстро, ломается часто. Зато в среднем чуть дешевле.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Lifan можно тут.

Сhangan CS35

Продавали с 2014 по 2018 год, с 2015-го — сборка в Липецке. Цена стартует с 500 тысяч рублей и доходит до миллиона за более свежие машины с пробегом 50 тысяч км.

Привод — только передний. Отзывы владельцев, в целом, позитивны. Коррозионная стойкость — выше среднего, что уже неплохо.

Днище крайне желательно дополнительно обработать антикором. Слабая шумоизоляция, жесткая подвеска, маленький багажник. Часто жалуются на замок пятой двери, топливный насос, блок стеклоподъемников и биение руля.

Мотор единственный — атмосферник 1.6 (113 л.с.), собственной разработки, но при содействии инженеров «Форда».

Никаких нареканий к нему нет, хотя и машин, преодолевших 200 тысяч км, пока немного.

Гидроавтомат — проверенный временем 4-ступенчатый Aisin. То, что надо с точки зрения ресурса.

Однако народ жалуется на динамику: и мотор не особо шустрый, и автомат несколько задумчив, что мешает при обгонах. Доступна также 5-ступенчатая механика.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Changan можно тут.

Geely Emgrand X7

Продавали с 2013 до 2021 года. От 500 тысяч рублей за машины с пробегом 150 тысяч км. Треть машин на рынке — с пробегом менее 50 тысяч, цена 0,9–1,7 млн.

Привод только передний. Ржавеет быстро. Внезапные поломки случаются везде. Но при этом на большинстве машин первые три-четыре года меняли только расходники.

Бензиновые 1.8 (125 л.с.), 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.) — доработанные тойотовские. Масложором не страдают. Шестиступенчатый автомат австралийской фирмы DSI не очень надежен, и его не везде берутся чинить. МКП долговечна.

В подвеске есть пара слабых звеньев — ступичный и опорный подшипники. В остальном по машине никаких массовых повторяющихся недугов не выявлено. Можно рекомендовать, хотя и придется бороться с коррозией.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Geely можно тут.

Zotye T600

Официально продавали с 2016 года, но к нам попадали и более ранние машины. Цена шестилетних Zotye — 600–850 тысяч рублей, в зависимости от пробега.

Привод только передний. Сборка — Беларусь. Ржавеет со скоростью, близкой к УАЗу. Много нареканий к качеству сборки — неровные зазоры и перекосы дверей, недотянутый крепеж, кривой сход-развал.

Оснащен щедро, но есть странные комплектации: бесключевой доступ и парктроник при отсутствии обогрева зеркал и сидений.

Оба мотора наддувные — 1.5 (149 л.с.) и 2.0 (177 л.с.), заимствованы у Mitsubishi в атмосферных версиях и затем модернизированы. Сведений о них — кот наплакал. Но, по крайней мере, впрыск распределенный, а не прямой.

С 1.5 сочетается только механическая коробка, с двухлитровым — только робот с двумя сцеплениями собственной разработки Zotye.

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Особых жалоб на него пока нет — и комбинация достаточно редкая, и пробеги относительно невелики.

Думается, что при тех же конструктивных принципах, что у немецких DSG, добиться высокого ресурса невозможно. Так что первые заминки в работе, скорее всего, стартуют в районе 80–100 тысяч км — и покупка машины с пробегом может выйти сильно нерентабельной.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Zotye можно тут.

«Китайца» или Ниву?

Сказанное вовсе не означает, что китайские кроссоверы с пробегом — тотальный неликвид и их лучше не покупать. На все модели есть спрос — иначе совсем иными были бы цены. А если бы они еще и не ржавели — стоили бы намного дороже.

Темпы развития коррозии прямо зависят от условий хранения (гараж или улица) и режимов эксплуатации. Машины, которые обильно гоняют зимой по просоленным и пропесоченным дорогам, ржавеют быстрее, чем сугубо «летне-дачные».

Владельцев также можно условно разделить на менее и более заботливых. Так что и у 10-летних «китайцев» встречаются кузова в пристойном состоянии. Поломки — дело житейское, живем же мы как-то с Нивами. Очевидно, что и китайские машины при нормальном уходе выдержат 15–20 лет.

Предполагаемое большое число ремонтных мероприятий, по идее, должно компенсироваться разумными ценами на запчасти. Японские и немецкие, если что, сейчас подорожали очень заметно. А китайские пока нормальные.



