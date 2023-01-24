Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов

Дуэль двух переднеприводных «китайцев» ценой около 2,5 млн рублей. Omoda C5 и FAW Bestune T77 - к барьеру!

Кто практичнее?

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У Омоды в передней части салона маловато места — высокие люди упираются головой в потолок.

И это повод не брать самую дорогу версию с панорамной крышей, которая съедает драгоценную высоту.

Сзади у С5 тоже не всё хорошо — для ног места достаточно, но потолок тоже давит на пассажиров.

При этом еще и подушка расположена очень низко, из-за чего бедра висят в воздухе.

В Омоде у сидений мал диапазон регулировки по высоте. На втором ряду в Т77 просторнее. И сидеть удобнее.

В Т77 спереди места больше. И у рослых людей подобных сложностей не будет. Второй ряд схож по вместимости, но подушка находится выше и сидеть удобнее.

Багажники у этих автомобилей близки по размеру. Правда, в Омоде меньше вместимость отсека до потолка из-за покатого силуэта.

А у Т77 неудобно расположена кнопка открытия пятой двери. Нажать ее и не испачкаться — нереально.

Кто комфортнее?

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Оба «китайца» довольно шумные. Причем основные источники шума, что в Омоде, что в Т77 — колесные арки.

Плавность хода у FAW чуть лучше — на разбитой дороге чувствуется больший запас прочности. Хотя и его подвеску всеядной не назовешь.

Omoda чуть жестче. Не костотряс, конечно, но в Т77 все же комфортнее.

По количеству теплых опций С5 однозначно впереди. Помимо однозонного климат-контроля у нее есть обогревы всех сидений, руля и лобового стекла.

В Т77 — только обогрев передних сидений. Причем обогреваются исключительно подушки, спинки остаются холодными.

Климат-контролем в Омоде управляют через сенсорную панель. Пользоваться неудобно, особенно в солнечную погоду — бликует. Плюс климат-контроля Т77 — удобные физические клавиши.

Кто интереснее?

Выглядит Omoda интереснее. Это касается и внешности, и интерьера. Причем, рисуя С5, дизайнеры больше внимания уделили отдельным деталям.

К примеру, в дисках Омоды есть цветные вставки. А в декоративные панели интерьера встроена мягкая светодиодная подсветка, которую не видно в светлое время суток.

Зато едет Bestune T77 куда веселее. Хотя разница в мощности двигателей FAW и Omoda небольшая — 160 л.с. против 147 л.с. соответственно.

За что стоит благодарить не только двигатель, но и коробку передач. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями Bestune T77 соображает явно шустрее вариатора Омоды.

Это же касается и управляемости. Оба кроссовера далеко не идеальны. Но Т77 производит более цельное впечатление — его рулевое управление имеет хоть какую-то обратную связь.

Салон Омоды выглядит лаконично, но стильно. Интересным решением оказалась двойная площадка для смартфонов на центральной консоли. Интерьер у Т77 приятный. Но впечатление портят два момента — химический запах обивки и дефицит полезных отделений.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Omoda C5 — не только новинка. А еще и первый автомобиль от нового бренда.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте .

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