Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов

Кто практичнее?
У Омоды в передней части салона маловато места — высокие люди упираются головой в потолок.
И это повод не брать самую дорогу версию с панорамной крышей, которая съедает драгоценную высоту.
Сзади у С5 тоже не всё хорошо — для ног места достаточно, но потолок тоже давит на пассажиров.
При этом еще и подушка расположена очень низко, из-за чего бедра висят в воздухе.
В Т77 спереди места больше. И у рослых людей подобных сложностей не будет. Второй ряд схож по вместимости, но подушка находится выше и сидеть удобнее.
Багажники у этих автомобилей близки по размеру. Правда, в Омоде меньше вместимость отсека до потолка из-за покатого силуэта.
А у Т77 неудобно расположена кнопка открытия пятой двери. Нажать ее и не испачкаться — нереально.
Кто комфортнее?
Оба «китайца» довольно шумные. Причем основные источники шума, что в Омоде, что в Т77 — колесные арки.
Плавность хода у FAW чуть лучше — на разбитой дороге чувствуется больший запас прочности. Хотя и его подвеску всеядной не назовешь.
Omoda чуть жестче. Не костотряс, конечно, но в Т77 все же комфортнее.
По количеству теплых опций С5 однозначно впереди. Помимо однозонного климат-контроля у нее есть обогревы всех сидений, руля и лобового стекла.
В Т77 — только обогрев передних сидений. Причем обогреваются исключительно подушки, спинки остаются холодными.
Кто интереснее?
Выглядит Omoda интереснее. Это касается и внешности, и интерьера. Причем, рисуя С5, дизайнеры больше внимания уделили отдельным деталям.
К примеру, в дисках Омоды есть цветные вставки. А в декоративные панели интерьера встроена мягкая светодиодная подсветка, которую не видно в светлое время суток.
Зато едет Bestune T77 куда веселее. Хотя разница в мощности двигателей FAW и Omoda небольшая — 160 л.с. против 147 л.с. соответственно.
За что стоит благодарить не только двигатель, но и коробку передач. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями Bestune T77 соображает явно шустрее вариатора Омоды.
Это же касается и управляемости. Оба кроссовера далеко не идеальны. Но Т77 производит более цельное впечатление — его рулевое управление имеет хоть какую-то обратную связь.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Omoda C5 — не только новинка. А еще и первый автомобиль от нового бренда.
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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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