Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — журнал За рулем

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов

Дуэль двух переднеприводных «китайцев» ценой около 2,5 млн рублей. Omoda C5 и FAW Bestune T77 - к барьеру!

Кто практичнее?

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У Омоды в передней части салона маловато места — высокие люди упираются головой в потолок.

И это повод не брать самую дорогу версию с панорамной крышей, которая съедает драгоценную высоту.

Сзади у С5 тоже не всё хорошо — для ног места достаточно, но потолок тоже давит на пассажиров.

При этом еще и подушка расположена очень низко, из-за чего бедра висят в воздухе.

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверовВ Омоде у сидений мал диапазон регулировки по высоте.
В Омоде у сидений мал диапазон регулировки по высоте.

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверовНа втором ряду в Т77 просторнее. И сидеть удобнее.
На втором ряду в Т77 просторнее. И сидеть удобнее.

В Т77 спереди места больше. И у рослых людей подобных сложностей не будет. Второй ряд схож по вместимости, но подушка находится выше и сидеть удобнее.

Багажники у этих автомобилей близки по размеру. Правда, в Омоде меньше вместимость отсека до потолка из-за покатого силуэта.

А у Т77 неудобно расположена кнопка открытия пятой двери. Нажать ее и не испачкаться — нереально.

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Кто комфортнее?

Оба «китайца» довольно шумные. Причем основные источники шума, что в Омоде, что в Т77 — колесные арки.

Плавность хода у FAW чуть лучше — на разбитой дороге чувствуется больший запас прочности. Хотя и его подвеску всеядной не назовешь.

Omoda чуть жестче. Не костотряс, конечно, но в Т77 все же комфортнее.

По количеству теплых опций С5 однозначно впереди. Помимо однозонного климат-контроля у нее есть обогревы всех сидений, руля и лобового стекла.

В Т77 — только обогрев передних сидений. Причем обогреваются исключительно подушки, спинки остаются холодными.

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверовКлимат-контролем в Омоде управляют через сенсорную панель. Пользоваться неудобно, особенно в солнечную погоду — бликует.
Климат-контролем в Омоде управляют через сенсорную панель. Пользоваться неудобно, особенно в солнечную погоду — бликует.

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверовПлюс климат-контроля Т77 — удобные физические клавиши.
Плюс климат-контроля Т77 — удобные физические клавиши.

Кто интереснее?

Выглядит Omoda интереснее. Это касается и внешности, и интерьера. Причем, рисуя С5, дизайнеры больше внимания уделили отдельным деталям.

К примеру, в дисках Омоды есть цветные вставки. А в декоративные панели интерьера встроена мягкая светодиодная подсветка, которую не видно в светлое время суток.

Зато едет Bestune T77 куда веселее. Хотя разница в мощности двигателей FAW и Omoda небольшая — 160 л.с. против 147 л.с. соответственно.

За что стоит благодарить не только двигатель, но и коробку передач. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями Bestune T77 соображает явно шустрее вариатора Омоды.

Это же касается и управляемости. Оба кроссовера далеко не идеальны. Но Т77 производит более цельное впечатление — его рулевое управление имеет хоть какую-то обратную связь.

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверовСалон Омоды выглядит лаконично, но стильно. Интересным решением оказалась двойная площадка для смартфонов на центральной консоли.
Салон Омоды выглядит лаконично, но стильно. Интересным решением оказалась двойная площадка для смартфонов на центральной консоли.

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверовИнтерьер у Т77 приятный. Но впечатление портят два момента — химический запах обивки и дефицит полезных отделений.
Интерьер у Т77 приятный. Но впечатление портят два момента — химический запах обивки и дефицит полезных отделений.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Omoda C5 — не только новинка. А еще и первый автомобиль от нового бренда.

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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов

Дуэль двух переднеприводных «китайцев» ценой около 2,5 млн рублей. Omoda C5 и FAW Bestune T77 — к барьеру!

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385847Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385846Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385853Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385849Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385848Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385850Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов
Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов

Дуэль двух переднеприводных «китайцев» ценой около 2,5 млн рублей. Omoda C5 и FAW Bestune T77 — к барьеру!

Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385846Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385847Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385850Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385853Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385849Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов — фото 1385848Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов
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