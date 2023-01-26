Этому автомобилю меньше двух десятилетий. А воспринимаешь его, как пришельца из другого времени и другой жизни.

Ода Орбите

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В середине 1970-х руководство Ижевского автозавода, который должен был выпускать Москвич-412 и максимум его модификации, добилось-таки возможности спроектировать новый автомобиль.

Первый опытный образец ИЖ-2126 сделали в 1977 году. На государственные испытания машину выпустили в 1984-м, первые 100 товарных автомобилей собрали только в 1990-м.

Но автомобильный мир за эти полтора десятилетия унесся далеко вперед. Скромный ижевский хэтчбек пытался не отстать, но не получалось.

И то, что в конце 1990-х машину переименовали из Орбиты в Оду, уж точно, не помогло. Спрос на ИЖ-2126 постоянно снижался.

Спасения искали в создании множества модификаций. В частности, универсала, пикапа, фургона. И — полноприводной версии.

От всех понемножку

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Идея, конечно, богатая! Полный привод особенно в нашей стране, был и остается мечтой многих.

Идею Оды 4х4 продвигала околозаводская тюнинговая фирма Норма-Авто. Она и разработала несколько полноприводных вариантов.

В том числе — дорожный, без понижающей передачи, с независимой задней подвеской. А в качестве эксперимента часть машин оснастили даже импортными агрегатами.

Но таких автомобилей сделали совсем мало. Самым распространенным стал ИЖ-2126-60.

Эту модификацию выпустили тиражом всего несколько тысяч машин. Но знатоки полноприводных Од говорят, что найти две одинаковые практически невозможно. Такое впечатление, что случайно раздобытые где-то комплектующие приспосабливали к серийному кузову.

Двигатель — ВАЗ-21213 карбюраторный объемом 1,7 л.

На машине, о которой рассказано в видеоролике, установлен двигатель ВАЗ-21213 объемом 1,7 л и мощностью 82 л.с. Коробка передач и раздатка — от Нивы. Корпус переднего редуктора — тоже от Нивы, но начинка — от Лады Самара.

На Оды 4х4 ставили также вазовские моторы 1,6 л и 1,8 л или уфимские 1,7 л и 2,0 л. Часть машин выпускали с омскими коробками передач.

Управление трансмиссией точно такое же, как у Нивы.

Передние тормоза — от Самары с суппортами, стоящими спереди. Задний кардан собран из деталей Волги, Москвича и Жигулей.

В общем, конструкция — причудливая.

Рожденный ползать

Динамика не впечатляет, хотя и провальной ее не назову. Лет семнадцать назад мы мерили такую машину на полигоне. Получилось: 19 с до 100 км/ч и 136 км/ч максималка. По паспорту — 140 км/ч. Но этому ИЖу больше и не надо.

Плавность хода — приличная. А вот тормоза могли бы быть и посильнее.

На асфальте в поворотах, да и на прямой есть ощущение некой расхлябанности автомобиля. Этот ИЖ — словно опытный образец, ходовой макет. Из тех, что просятся на тщательную доводку.

Приборы и руль — вазовские.

Прочь с асфальта!

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Но за проходимость ему можно многое простить. Возможности трансмиссии такие же, как на Ниве. Надо делать поправку на более длинную базу и дорожный просвет всего 160 мм. По геометрической проходимости ИЖ скорее кроссовер, чем внедорожник.

Тем не менее, проселки — его стихия. Особенно, если обуть машину в подходящие для бездорожья шины.

Но не стоит забывать, что сломать этот автомобиль не сложно. О ненадежности полноприводных Од владельцы написали не поэмы, а романы в стихах. А собран ИЖ из разнообразных, причудливо сочетаемых, а теперь еще и остродефицитных деталей.

Эта машина не из тех, на которых просто ездят. Она — образ жизни, даже философия. А еще — отменный объект приложения сил высококвалифицированного, творческого и обязательно умеющего принимать смелые решения механика.

Только тогда ИЖ будет жить!

Полную историю ИЖ-2126 хранится тут.

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