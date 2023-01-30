АВТОВАЗ продает автомобили мимо дилера. В чем подвох?

Обычно дилер покупает машины у завода, а затем перепродает по более высокой цене. Эту часть доходов у него вполне можно отобрать. Идея продажи автомобилей напрямую, без посредничества дилеров, привлекательна в первую очередь для производителей. Но изменится ли что-то для нас с вами, покупателей?

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Примерно пятая часть покупателей, как выяснилось, готова покупать машины в фиксированных комплектациях и «вслепую» — без предварительного осмотра, примерки сиденья, тест-драйва. Особенно если это позволяет немного сэкономить и денег, и времени — не надо обсуждать с менеджером коврики.

Почти все крупные компании наладили онлайн-продажи в той или иной форме.

Две схемы

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В России первыми к онлайн-продажам прибегли Hyundai, Volkswagen и Chery. Основных подходов два. Первый и самый передовой не подразумевает участия дилеров как продавцов, хотя они задействованы в качестве технического партнера (предпродажная подготовка, доставка). Клиент выбирает машину в виртуальном шоу-руме, удаленно бронирует и проводит оплату. Автомобиль в комплекте со всеми документами, если пожелаете, доставят на дом.

Схожую форму успешно внедрил Hyundai, запустив в конце 2020 года полноценную онлайн-платформу для прямых продаж. Дилеры в этой схеме всё равно получали некоторые сливки в виде обслуживания и ремонта в гарантийный период. Тем не менее, Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» выступила принципиально против подобных затей, полагая, что развитие онлайн-продаж постепенно разорит дилеров.

Тогда онлайн-торги не приняли масштабного характера. Компания выставляла 20–30 машин в неделю — обычно по ночам, и они продавались буквально за несколько секунд.

Вторая схема также имеет полностью электронный «документооборот», но автомобиль клиент получает как обычно, у дилера. В конце прошлого года такой проект открыл ­АВТОВАЗ.

На фирменном сайте завода в разделе «Автомобили в наличии» заработала онлайн-витрина. С помощью фильтров покупатель выбирает нужную машину и комплектацию. Бронирование без предоплаты, кредиты и оплата — удаленно. Финал — получение автомобиля в выбранном покупателем дилерском центре.

Клиент выбирает машину в виртуальном шоу-руме, удаленно бронирует и проводит оплату

Всё по-честному?

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Транзакции и прочие переводы надежно защищены, автомобиль вы получите именно тот, что выбрали. Некоторые сомнения вызывает лишь цена.

Сравнение цен в интернет-магазине Лады и у официальных дилеров Лады — не в пользу онлайн-продаж. По крайней мере, так было в первый месяц работы сервиса. В первых числах декабря самая дешевая Гранта в базовой комплектации у производителя стоила 722 500 рублей — с получением в одном из салонов Тольятти. А некоторые дилеры в Москве были готовы продать такую же за… 680 тысяч.

Да, это ситуация последнего месяца года — скоро нераспроданный товар станет прошлогодним. Но всё равно наводит на размышления. Так что перед онлайн-покупкой полезно сверить виртуальные ценники с реальными.

Заводской шоу-рум Hyundai работает и сейчас, но также по «вазовской» схеме — продает только модель Santa Fe с получением у конкретных дилеров. И, судя по числу «автомобилей в наличии», цена от привлекательной далека.

Такой же вариант есть на российском сайте бренда Haval. Доступны все модели, но опять-таки это не прямые продажи от производителя, а просто «более технологичные формы продаж». Настоящие прямые продажи, видимо, ­начнутся, когда завершится дефицит новых машин.

Автосалон в метавселенной Fiat в декабре открыл, как он считает, первый в мире автосалон по продаже машин в метавселенной — Fiat Metaverse Store. В нем можно получить онлайн-консультацию живого менеджера — он встроится в картинку на мониторе, но на прием надо записываться заранее. Сейчас большие очереди. Пока магазин продает только одну модель — Fiat 500. Ее можно осмотреть во всех ракурсах снаружи и изнутри, проверить работоспособность медиасистемы и провести виртуальный тест-драйв на полигоне «Фиата» в Турине. Поможет ли это оценить комфорт и управляемость? Некоторым, наверное, да. В остальном как у всех — детальный выбор цвета и комплектации, бронирование и оплата онлайн. Обслуживание и ремонт реального автомобиля — все-таки у реальных дилеров.