Рейтинг самых прожорливых электропотребителей в машине — журнал За рулем

Рейтинг самых прожорливых электропотребителей в машине

Весьма неожиданными получились результаты подсчета расхода электричества автомобильными системами и приборами.

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На старых машинах с карбюраторным двигателем, в случае отказа генератора, можно было спокойно проехать несколько сотен километров. Если АКБ была в исправном состоянии, то ее мощности хватало на поддержание работы систем двигателя для такого расстояния. Современному автомобилю вряд ли получится проехать «на одном аккумуляторе» и сотню километров.

Для обеспечения работы современного двигателя приходится затрачивать в четыре раза больше электроэнергии. Если на старых машинах можно было сэкономить электричество, отключив максимум потребителей, то на большинстве современных машин как минимум не получится отключить ЭУР.

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Рейтинг электропотребителей составлялся не по суммарному потребляемому току, а по сумме расхода электроэнергии в течении часовой поездки. При этом учитывалось, что некоторые электроустройства работают постоянно, а некоторые по несколько секунд. Благодаря такому подсчету результаты получились наиболее правдоподобными.

10 место. Стартер — 0 кВтч

Работает всего несколько секунд и потребляет энергию только в процессе запуска двигателя. Сила потребляемого тока может составлять до 500 А или чуть больше если производится запуск холодного дизеля с большим объемом.

Если же в двигатель было залито масло, не соответствующее сезону, а на улице сильный мороз, то на запуск четырехцилиндрового мотора объемом 1,5 литра стартеру потребуется ток силой 700 А.

9 место. Электронасос АБС — 0,01 кВтч

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Мотор установлен в гидроблоке ABS и потребляет примерно 20 А. Включается периодически по мере необходимости модулирования давления в тормозных контурах. Его работу можно услышать по характерному стрекотанию из-под капота и легкому биению на тормозной педали. Малое электропотребление обусловлено отсутствием частых экстренных торможений, вызывающих блокировку колес.

8 место. Электроусилитель рулевого управления — 0,06 кВтч

Если двигатель запущен это устройство находится в дежурном режиме. Скачок потребления энергии до 40 А происходит при интенсивно резком вращении руля. При незначительном подруливании на прямой дороге необходимость в такой силе тока отсутствует. В спокойном режиме потребление составляет 3–5 А.

7 место. Обогрев сидений — 0,065 кВтч

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Для обогрева одного сиденья в интенсивном режиме затрачивается до 15 А. Однако обогрев для всех сидений включается нечасто. Поэтому и энергозатраты не так велики. В среднем подогрев сидений длится около 15 минут в течение часа.

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