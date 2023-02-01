Москвич 3 - турбина и вариатор. Не страшно брать?

Насколько надежны эти агрегаты? Европейский автопром приучил к мысли, что не особо.

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Турбомотор = масложор и проблемы впрыска, а вариатор = быстрый повышенный износ. Эти проблемы отпугивают многих покупателей. В результате кто-то покупает не то, что хочется, а то, что соответствует стереотипу надежности.

Но стоит углубиться в конструктивные особенности автомобиля, как это сделал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков, как все страхи испаряются. Возьмем Москвич 3 — 150-сильный бензиновый турбомотор и вариатор.

Турбированный двигатель Москвича

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Эксперт не агитирует за турбодвигатели, но вот что хочет донести до читателей касаемо Москвича. Мотор у кроссовера имеет простой распределенный впрыск, а не непосредственный, с которым и возникают чаще всего проблемы у двигателей с турбинами.

При таком впрыске можно даже ГБО ставить, отмечает Максим Кадаков. Но и без ГБО двигатель достаточно экономичен при условии среднестатистических годовых пробегов, потребляя 6,6 литра в смешанном режиме.

Заливать в бак Москвича можно бензин АИ-92, но эксперты не советуют экономить на автомобиле таким образом, а скармливать турбомотору все-таки более подходящий 95-й бензин.

Кроме того, мощность двигателя подогнали под российское налоговое законодательство — удобные 149,6 л.с. при крутящем моменте 210 Нм. При этом экологический класс — пятый, а значит, никаких ограничений на въезд в особые экологические зоны не предвидится.

Вариатор Москвича

Помимо механики, настройки которой очень понравились Максиму Кадакову, Москвич может оснащаться и вариатором — Punch VT3S.

Этот агрегат выпускают в Китае по миллиону штук и устанавливают на самые разные модели. Автопроизводители берут его с охотой по ряду причин.

Во-первых, ресурс вариатора составляет примерно 200 тысяч километров, что позволяет давать на машины расширенную гарантию без риска разориться на ремонтах.

Во-вторых, гидротрансформатора у Punch VT3S нет. Его заменили на многодисковое сцепление и не прогадали. Гидравлика стала проще и выносливее, хоть коробка теперь в меньшей степени годится для бездорожья (но переднеприводный кроссовер покупается не для него).

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В-третьих, высокий интерес покупателей именно к этому вариатору. Запчасти на него стоят буквально копейки. И все они уже продаются в России. Поэтому вот конкретные цены:

фрикционный диск фирмы Lintex — 450 рублей,

полный комплект фрикционных дисков из шести штук — 2600 рублей,

Ремень Bosch — 24–26 тысяч рублей,

фильтры — от 500 до 1500 рублей,

комплект прокладок и сальников — 3300 рублей.

Если представить, что прошло уже 10 лет и вы выбираете подержанный Москвич 3 с вариатором, исправность которого под сомнением, вероятный ремонт агрегата не станет причиной для отказа. Только для торга тысяч на 30–40 рублей.

О других приятных особенностях Москвича 3 читайте в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Максима Кадакова, опубликованной в номере 2.2023 журнала «За рулем».

Фото: «За рулем»